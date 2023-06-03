Hekimoğlu Bursa'da sezona ikincilikle başladı.

Hekimoğlu Bursa'da sezona ikincilikle başladı.
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2023 Atletizm Sezonunun ilk yarışına  Bursa'da yapılan "Olimpik Deneme" Yarışlarıyla başlayan Yiğitcan  Hekimoğlu,(03 Haziran 2023 Cumartesi) Saat 13.10 da koşulan  seçme serisinde 10.75 (0.6) Saat 16.40'da koşulan Finalde 10.95(-2.3)  koşarak 2. Olarak Yarışı  tamamladı.

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Hekimoğlu kötü hava koşullarıyla karşılaştığını fakat öyle yada böyle eksiklerini  görüp sezona daha da  hazır bir şekilde devam edeceğinin sinyalini aldığını söyledi.

Antrenman ve  Performans Çalışmalarına  Aynı hız  ve Disiplin    ile devam edecek olan Başarılı ve Tecrübeli  Sprinter, Sporun ve Sporcunun yanında olan tüm Sponsorlarına, Takdir eden, Destekleyen Sevenlerine  ve KKTC  Atletizm Federasyonuna teşekkür etti.

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