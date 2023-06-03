Hekimoğlu Bursa'da sezona ikincilikle başladı.

2023 Atletizm Sezonunun ilk yarışına Bursa'da yapılan "Olimpik Deneme" Yarışlarıyla başlayan Yiğitcan Hekimoğlu,(03 Haziran 2023 Cumartesi) Saat 13.10 da koşulan seçme serisinde 10.75 (0.6) Saat 16.40'da koşulan Finalde 10.95(-2.3) koşarak 2. Olarak Yarışı tamamladı.

Hekimoğlu kötü hava koşullarıyla karşılaştığını fakat öyle yada böyle eksiklerini görüp sezona daha da hazır bir şekilde devam edeceğinin sinyalini aldığını söyledi.

Antrenman ve Performans Çalışmalarına Aynı hız ve Disiplin ile devam edecek olan Başarılı ve Tecrübeli Sprinter, Sporun ve Sporcunun yanında olan tüm Sponsorlarına, Takdir eden, Destekleyen Sevenlerine ve KKTC Atletizm Federasyonuna teşekkür etti.