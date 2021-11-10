Hentbol U18 kadınlar’da beşinci hafta Şahlan-UKÜ karşılaşması ile başladı

Hentbol’da kadınlar U18’de beşinci hafta dün akşam oynanan Şahlan – UKÜ karşılaşması ile başladı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonun’da oynanan karşılaşmada UKÜ, Şahlan’ı 28-18 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Maçın ilk devresini rakibi karşısında 13-8 önde kapatan UKÜ, iyi oyununu maçın ikinci devresine de yansıtarak karşılaşmadan 28-18 galibiyetle ayrıldı. Eliz ve Nisan’ın 6’şar golle oynadığı karşılaşmada Mercan kaydettiği 7 golle maçın öne çıkan isimleri oldu. Kadınlar’da beşinci hafta yarın oynanacak olan Ozanköy-DİGEM karşılaşması ile sona erecek. U18’de program şu şekilde;

U18 Kadınlar

11 Kasım Perşembe Saat 18:00; Ozanköy – DİGEM: Ertuğrul Apakan Spor Salonu

U18 Erkekler

12 Kasım Cuma Saat 18:30; UKÜ – YDÜ: CIU Arena

Fotoğraf: Ferah BARIŞSEV