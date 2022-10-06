Hentbol’da gollü gece

Hentbol U16 erkekler ligine dün akşam oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. İki karşılaşmanın CIU Arena’da, bir karşılaşmanın ise Necati Taşkın Spor Salonunda oynandığı karşılaşmalarda UKÜ, YDÜ ve Yükseliş takımları gecenin galipleri oldu. CIU Arena’da oynanan karşılaşmada UKÜ ile MGA takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi MGA karşısında 11 – 7 önde kapatan UKÜ sahadan’da 22 – 19 galip ayrılarak günü keyifli bitirdi. Günün bir diğer karşılaşmasında ise Necati Taşkın Spor Salonunda YDÜ ile Doğukent takımları karşı karşıya geldi. Maçın genelinde oyun üstünlüğünü elinde tutan YDÜ ilk devreyi 12 – 8 önde kapatırken, maçıda 28 – 16 kazanarak yoluna emin adımlarla devam etti. CIU Arena’da oynanan günün son karşılaşmasında ise Leven tile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan Yükseliş ilk devreyi 17 – 8 önde kapatırken, etkili oyununu maçın ikinci devresinde de sürdürerek sahadan 39 – 11 galibiyetle ayrıldı. Yükseliş takımında 18 gol kaydeden Murat gecenin yıldız ismi oldu.