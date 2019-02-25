Hentbolun “tut elimi” çocukları eğitiliyor

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından başlatılan ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde hayata geçirilen Tut Elimi Projesi kapsamında Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki ilkokul 3üncü sınıf çocuklarına yönelik hentbol eğitimi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Federasyon eğitmenleri tarafından haftanın 2 günü çeşitli spor salonlarında gerçekleştirilen ücretsiz hentbol eğitimi çalışmalarına KKTC Başbakanlık ve Spor Dairesi müdürlüğü yanında TC Lefkoşa Büyükelçiliği de destek veriyor.

Ailelerinden izin alınan ve okullarından eğitmenler eşliğinde alınarak salonlara götürülen ve hentbol eğitimleri sonunda ayni şekilde okullarına teslim edilen çocuklara önceki gün formaları da teslim edildi.

Yaklaşık 1,5 aydır devam eden Tut Elimi Projesi’nde 90’a yakın çocuğa vücut ölçümleri ve bazı değerleri belirlenerek sürdürülen hentbol eğitimleri 7 ay boyunca devam edecek. Çocukların beden ölçülerine göre siparişi verilen forma ve şortlarının önceki gün dağıtılmasının ardından yakında ayakkabıları da verilerek çocukların daha iyi şartlarda antrenmanlarını yapmaları sağlanmış olacak.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan’ın da katılımı ile önceki gün Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda gerçekleşen toplu antrenmanda çocuklarla anı fotoğrafı da çekildi.

Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan antrenmanda yaptığı açıklamada, projeye destek veren Başbakanlık, Spor Dairesi Müdürlüğü ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür ederken, amaçlarının bu çocuklar arasından hentbol kulüpleri alt yapı takımlarına sporcu kazandırmak yanında, kendilerine ülkemizin kültür ve geleneklerinin aşılanması ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları olduğunu vurguladı.

Ayhan, gelecek aylarda çocuklara yönelik bir turnuva düzenlemeyi planladıklarını ifade ederek, emek veren tüm eğitmenlere bir kez daha başarılar diledi.