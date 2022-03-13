Her yerde ‘BASKET’ var

Her yerde ‘BASKET’ var
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 3 ayrı ligde heyecan dolu karşılaşmalar oynanmaya devam ederken, maçlara basketbol severlerin ilgisi de yüksek oluyor. PROLİG yanında Üniversiteler Spor Federasyonu ile işbirliği içinde düzenlenen ÜNİLİG’de kaliteli maçların sayısı her geçen gün artarken, gelişim ligi olan U15 Erkekler Ligi’nde de gençlerin performansları takdir ediliyor.

3 ayrı ligde ayrı heyecan devam ediyor

PROLİG’de Çetinkaya’nın ardından Larnaka Gençler Birliği ve Küçük Kaymaklı gibi kulüplerin de katılımı ile uzun yıllar önce yaşanan kulüpçülük rekabetleri oluşurken, birçok maçın neticelerinin kestirilemez olması da heyecanı arttıran bir faktör oluşturuyor.

ÜNİLİG’de üniversiteler arası rekabet tribünleri de dolduran bir faktör oluştururken, normal sezonun bitimine 3 hafta kala tüm takımların hedefi olması büyük bir merak ve ilgi uyandırıyor.

U 15 Erkekler Ligi’nde Koopspor ve YDÜ kayıpsız şekilde yoluna devam ederken, 17 Mart Perşembe günü iki takımın oynayacağı maç şimdiden konuşulmaya başlandı. 6 takımın yer aldığı U15’te gençlerin performansı gelecek adına heyecan yaratıyor.

PROLIG

Oynanan maçlar:

1.hafta

L.Gençler Birliği-Çetinkaya:         46-55

Koopspor-Soyer H.:                        65-72

K.Kaymaklı-GAÜ:                             Ert.

2.Hafta:

Çetinkaya-GAÜ:                                66-87

Soyer H.-K.Kaymaklı:                     66-55

L.Gençler Birliği-Koopspor:          16 Mart

Puan Durumu:

1-Soyer Hacıganimler     2             2             0             4

2-Çetinkaya                       2             1             1             3

3-GAÜ                                  1             1             0             2

4-Koopspor                        1             0             1             1

5-Larnaka G.Birliği           1             0             1             1

6-K.Kaymaklı                     1             0             1             1

Sayı Krallığı

1-Abdou-Kader Issouf   Çetinkaya           2             36           18

2-Batuhan Tüzmen         Soyer H.               2             36           18

3-İhsan Üğütücü              Soyer H.               2             30           15

4-Derviş Göksun              Çetinkaya           2             24           12

5-Berken Dikengil            Soyer H.               2             24           12

Ribaunt Krallığı

1-Abdou-Kader Issouf   Çetinkaya           2             26           13

2-Alperen Güner             Soyer H.               2             19           9.5

3-Hasan Kasap                  L.G.Birliği             1             14           14

4-Ertuğrul Donangil         Çetinkaya           2             14           7

5-Aral Bayraktar               Çetinkaya           2             13           6.5

Asist Krallığı:

1-Hamit Çeliktaşlılar        GAÜ                      1             6             6

2-Kıyal Tahir Selviler       Çetinkaya           2             6             3

3-Hasan Kasap                  L.G.Birliği             1             4             4

4-Erdem Tiryakioğlu        Koopspor            1             4             4

5-Temur Rustamov         Koopspor            1             4             4

Verimlilik:

1-Abdou-Kader Issouf   Çetinkaya           2             42           21

2-Hamit Çeliktaşlılar        GAÜ                      1             36           36

3-Akinjide Omisakin       L.G.Birliği             1             25           25

4-Atilla Topaloğlu            Soyer H.               2             24           12

5-Ayomikun Omah          Soyer H.               1             23           23

ÜNİLİG

Oynanan maçlar:

1.Hafta:

UKÜ-YDÜ            44-86

GAÜ-RDÜ           88-82

DAÜ-LAÜ            94-88

2.Hafta:

LAÜ-UKÜ            85-75

GAÜ-DAÜ           77-49

YDÜ-RAÜ            103-58

3.Hafta:

UKÜ-GAÜ           57-81

DAÜ-RDÜ           63-74

YDÜ-LAÜ             80-63

4.Hafta:

GAÜ-YDÜ           48-63

RDÜ-LAÜ            70-62

DAÜ-UKÜ           68-71

5.Hafta:

LAÜ-GAÜ            78-83

UKÜ-RDÜ           55-70

YDÜ-DAÜ            115-69

6.Hafta:

RDÜ-GAÜ           65-68

LAÜ-DAÜ            50-66

YDÜ-UKÜ            78-39

7.Hafta

UKÜ-LAÜ            46-59

RDÜ-YDÜ            70-92

DAÜ-GAÜ           72-87

Puan Durumu:

1-YDÜ                   7              7             0             14

2-GAÜ                  7              6             1             13

3-RDÜ                  7              3             4             10

4-DAÜ                  7              2             5             9

5-LAÜ                   7              2             5             9

6-UKÜ                  7              1             6             8

Sayı Krallığı:

1-James Baker                  RDÜ                      7             157         22.4

2-Ernest Bestman            RDÜ                      7             149         21.3

3-Emmanuel Nweke      LAÜ                       7             145         20.7

4-Ömer Güner                  LAÜ                       5             137         27.4

5-Emir Can Mercan         GAÜ                      5             132         26.4

               

Ribaund Krallığı:

2-Praise Okafor                GAÜ                      6             124         20.7

1-Emmanuel Nweke      LAÜ                       7             122         17.4

3-Salomon Essam            UKÜ                      7             83           11.9

5-Marho Okorefe            DAÜ                      7             78           11.1

4-Ayomikun Omah          YDÜ                       5             65           13

Asist Krallığı:

1-Batuhan Tüzmen          YDÜ                       7             44           6.3

2-Ernest Bestman            RDÜ                      7             27           3.9

3-Fuat Farisoğlu               YDÜ                       6             18           3

4-Utku Yavaş                     DAÜ                      7             18           2.6

5-Praise Okafor                GAÜ                      6             15           2.5

Verimlilik Puanı:

1-Praise Okafor                GAÜ                      6             202         33.7

2-Emmanuel Nweke      LAÜ                       7             199         28.4

3-Emir Can Mercan         GAÜ                      5             152         30.4

4-Ayomikun Omah          YDÜ                       5             123         24.6

5-Marho Okorefe            DAÜ                      7             122         17.4

U15 Erkek

Oynanan maçlar:

1.Hafta:

Koopspor-Soyer H.:                        73-19

Alsancak-Akdeniz S.B.                   43-80

TED-YDÜ                                             14 Mart

2.Hafta:

YDÜ-Soyer H.:                                   67-13

TED-Alsancak:                                   91-30

Akdeniz S.B.-Koopspor:                44-84

3.Hafta:

Alsancak-YDÜ:                                  12-88

Koopspor-TED:                                 82-62

Soyer H.-Akdeniz S.B.:                   45-49

4.Hafta:

YDÜ-Akdeniz S.B.:                           88-50

TED-Soyer H.:                                    86-49

Alsancak-Koopspor:                       35-76

5.Hafta:

Soyer H.-Alsancak:                          53-49

Akdeniz S.B.-TED:                            53-43

Koopspor-YDÜ:                                17 Mart

Puan Durumu:

1-Koopspor                        4             4             0             8

2-Akdeniz S.Birliği            5             3             2             8

3-YDÜ                                   3             3             0             6

4-TED                                    4             2             2             6

5-Alsancak                          5             0             5             5

Sayı Krallığı:

1-Baran Çelebioğlu         Akdeniz S.B.       5             100         20

2-Aziz F.Savaşkan            YDÜ                       3             83           27.7

3-Egecan Ünal                   Akdeniz S.B.       5             81           20.3

4-Metekan Kalmaz          TED                        2             73           36.5

5-Dora Akarsu                   Koopspor            4             70           17.5

Ribaunt Krallığı:

1-Koray Olgunyürek       Akdeniz S.B.       5             58           11.6

2-Demirhan Redif            TED                        4             56           14

3-Baran Çelebioğlu         Akdeniz S.B.       5             54           10.8

4-Demir Öztoprak           Koopspor            3             43           14.3

5-Nidai Aksay                    TED                        4             43           10.8

Asist Krallığı:

1-Baran Çelebioğlu         Akdeniz S.B.       5             14           2.8

2-Altay Akarı                      YDÜ                       3             13           4.3

3-Yaz Taner Etkin             TED                        4             12           3

4-Nidai Aksay                    TED                        4             10           2.5

5-Sarp Ayfer                      Koopspor            4             9             2.3

Verimlilik:

1-Dora Akarsu                   Koopspor            4             99           24.8

2-Baran Çelebioğlu         Akdeniz S.B.       5             87           17.4

3-Metekan Kalmaz          TED                        2             84           42

4-Demirhan Redif            TED                        4             84           21

5-Kaan Öztoprak              Koopspor            4             73           18.3

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