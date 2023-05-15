İktisatbank BTM 2.Lig'de gruplar belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de 2022-2023 sezonunun grupları belli oldu. 48 takımın mücadele edeceği İktisatbank BTM 2.Lig’de yeni sezon 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde başlayacak. Ligde transfer dönemi ise 15 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında olacak.
Ligin statüsü belirlendi
Ligde gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar adını çeyrek finale yazdıracak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek final maçlarını kazanan takımlar yarı finale yükselecek. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final maçlarında galip gelen takımlar finale çıkacak. Final maçlarının ardından üç takım 2023-2024 sezonunda İktisatbank BTM 1.Lig’de mücadele etmeye hak kazanacak.
İktisatbank BTM 2.Lig’de gruplar şöyle;
1.GRUP
Doğancı SK
Gaziveren SK
Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD
Yedidalga SK
2.GRUP
Akçay SK
Gayretköy GSK
Serhatköy SK
Zümrütköy SK
3.GRUP
Çamlıbel SK
Kalkanlı SK
Sadrazam Kayalar SK
Tepebaşı SK
4.GRUP
Atoll Kozanköy SK
Dağyolu Göçeri SK
Şirinevler SK
Yeşiltepe SD
5.GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK
Doğruyol Pınarbaşı ÇSK
Doğukent SK
Haspolat SGSK
6.GRUP
Alayköy SK
Taşkent TSK
Yeniceköy ZSK
7.GRUP
Dilekkaya ASK
Gaziköy SK
Kırıkkale TSK
Pergama SD
8.GRUP
Alaniçi YSK
Bahçeli SK
Serdarlı GB
Tatlısu Seracılar SK
9.GRUP
Çayönü SK
Güvercinlik İYSK
Korkuteli GD
Yenişehir SK
10.GRUP
Boğaziçi SK
Mutluyaka HSK
Royal Sun Ötüken TKOSK
Tuzla ABSK
11.GRUP
Bafra SK
Civisil SK
Ergazi GSK
Sun Republic Yarköy PGSK
12.GRUP
Dipkarpaz TSK
Halil Falyalı Kumyalı SK
Sipahi TSK
Yedikonuk SK