İktisatbank BTM 2.Lig'de gruplar belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de 2022-2023 sezonunun grupları belli oldu. 48 takımın mücadele edeceği İktisatbank BTM 2.Lig’de yeni sezon 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde başlayacak. Ligde transfer dönemi ise 15 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında olacak.

Ligin statüsü belirlendi

Ligde gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar adını çeyrek finale yazdıracak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek final maçlarını kazanan takımlar yarı finale yükselecek. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final maçlarında galip gelen takımlar finale çıkacak. Final maçlarının ardından üç takım 2023-2024 sezonunda İktisatbank BTM 1.Lig’de mücadele etmeye hak kazanacak.

İktisatbank BTM 2.Lig’de gruplar şöyle;

1.GRUP

Doğancı SK

Gaziveren SK

Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD

Yedidalga SK

2.GRUP

Akçay SK

Gayretköy GSK

Serhatköy SK

Zümrütköy SK

3.GRUP

Çamlıbel SK

Kalkanlı SK

Sadrazam Kayalar SK

Tepebaşı SK

4.GRUP

Atoll Kozanköy SK

Dağyolu Göçeri SK

Şirinevler SK

Yeşiltepe SD

5.GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK

Doğruyol Pınarbaşı ÇSK

Doğukent SK

Haspolat SGSK

6.GRUP

Alayköy SK

Aslanköy SK

Taşkent TSK

Yeniceköy ZSK

7.GRUP

Dilekkaya ASK

Gaziköy SK

Kırıkkale TSK

Pergama SD

8.GRUP

Alaniçi YSK

Bahçeli SK

Serdarlı GB

Tatlısu Seracılar SK

9.GRUP

Çayönü SK

Güvercinlik İYSK

Korkuteli GD

Yenişehir SK

10.GRUP

Boğaziçi SK

Mutluyaka HSK

Royal Sun Ötüken TKOSK

Tuzla ABSK

11.GRUP

Bafra SK

Civisil SK

Ergazi GSK

Sun Republic Yarköy PGSK

12.GRUP

Dipkarpaz TSK

Halil Falyalı Kumyalı SK

Sipahi TSK

Yedikonuk SK