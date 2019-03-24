İlk şampiyon Görneç

BTM 1.Ligi Kırmızı Grup’ta 17.hafta karşılaşmasında Görneç, deplasmanda Serdarlı’yı 1-0 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

BTM 1.Lig’de Kırmızı Grubun şampiyonu Görneç oldu. Yeşil beyazlılar, deplasmanda ezeli rakibi Serdarlı’yı tek golle devirerek ligin tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve yeniden ait olduğu 1.Lige yükseldi.

Görneç’e Serdarlı karşısında galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golü Arda Özkan kaydetti. Görneç aldığı bu galibiyetle puanını 39’a yükselterek en yakın takipçisi Vadili’nin 5 puan önünde ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maç sonrasında Görneç futbolcuları ve taraftarları şampiyonluğu doya sıya kutladı.