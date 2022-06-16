İşbirliği ve ortak proje hedefleri konuşuldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi’nin (KKTC MOK) daveti üzerine Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üyesi Ramazan Şanıvar ülkemize ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretle ilgili bugün Lefkoşa Eziç Restoran’da bir toplantı düzenlendi ve iki kurum arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, KKTC MOK Başkanı Dursun Koç, KKTC MOK Yönetim Kurulu Üyesi Atila Mahmutoğlu, TMOK Üyesi Ramazan Şanıvar, Satranç Federasyonu Başkanı Hüseyin Yeten ve akademisyen Nazım Burgul yer aldı.

Koç çalışmaşlar hakkında bilgi verdi

Dursun Koç, Ramazan Şanıvar’ın ülkemize gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti. Koç, ayrıca KKTC MOK’un çalışmaları ve yaşanan süreçlerle ilgili de bilgiler aktardı.

Şanıvar ikili ilişkiler ve ortak projelere değindi

Şanıvar ise davet için KKTC MOK heyetine çok teşekkür ederek KKTC MOK’a çalışmalarında başarılar diledi. Şanıvar, ilerleyen süreçte Türkiye ve KKTC Milli Olimpiyat Komiteleri arasındaki işbirliğinin daha arttırılması, bağların güçlenmesi ve ortak projelere imza atmak için KKTC MOK’un faaliyetlerine destek vereceğini sözlerine ekledi.

OLİ projesi KKTC’de de hayata geçmeli

Şanıvar ayrıca TMOK’un hayata geçirdiği Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi (OLİ) hakkında da önemli bilgiler aktararak OLİ projesinin KKTC’de de hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tekçam’dan destek açıklaması

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam da toplantı da iki değerli kurumun arasındaki işbirliğinin artmasının her iki ülkenin de yararına olacağını vurgulayarak hayata geçirilecek ortak projelerde kendilerinin de destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Plaket ve anı tişörtü takdim edildi

Toplantı sonunda Dursun Koç, Ramazan Şanıvar’a ziyareti anısına teşekkür plaketi takdim ederken Şanıvar da Koç’a OLİ projesinin anı tişörtünü hediye etti.

OLİ projesi nedir?

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi (OLİ), Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde deneyimli sunucusu, sevilen maskotu Oli ve zaman zaman tanınmış ve rol modeli niteliğindeki milli sporcularımızın da katılımlarıyla 9-11 yaş grubundaki ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen 45 dakikalık interaktif eğitim sunumlarıyla uygulanmaktadır. Proje ile genç nesillerin erken yaşta spor kültürü edinmeleri hedeflenmektedir.

Akademisyenler ve çocuk psikologları iş birliğiyle ilgili yaş gurubundaki çocukların ilgi ve algılamalarına uygun olarak sürekli geliştirilen sunumlar; spor, sağlık, beslenme, çevre duyarlılığı, insan vücudu, Olimpiyat Oyunları, spor dalları, spor kültürü ve ahlakı, Fair Play gibi konularda çocukların öğrenirken eğlenmelerini hedefleyen çeşitli videolar, çizgi filmler, küçük yarışmalar ve renkli görsellerle işlenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye onayı ile Türkiye'de ilköğretim okullarına girme hakkına sahip tek proje olan OLİ, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından dünya çapında Olimpik değerler eğitimi programı kapsamında yapılan en iyi projeler arasına dahil edilmiş ödüllü bir projedir.

17 Şubat 2006 tarihinde hayata geçirilen proje ile şimdiye kadar 50’ye yakın farklı şehir ve 5000'den fazla devlet ve özel ilköğretim okulu ziyaret edilmiş; 2 milyonu aşkın öğrenciye ulaşılmıştır.