İsmet Iraz anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından Türkiye’de taekwondonun tanınması ve gelişmesi için büyük çabalar gösteren İsmet Iraz anısına Hyong Pumse Kata müsabakaları düzenledi.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilğen, Kulüp ve bölge temsilcileri verirken, yarışmaların hakemliklerini masterler Öykü Ergin , Ali Uslu, Pınar Akarpınar, Ceyda Uçaner ve Ana Tüysüz yaptılar.

İsmet IRAZ kimdir?

1936 Ankara doğumlu olan İsmet IRAZ, Türkiye’da taekwondonun tanınması ve

gelişmesi için büyük çabalar göstermiştir. Sporculuğu döneminde çok sayıda başarı elde eden İsmet IRAZ, 1982 yılında Milli Takım Antrenörlüğü görevine gelmiş ve başarılı çizgisini burada da sürdürmüştür. Türk taekwondocular, İsmet IRAZ yönetiminde çoğu birincilik 50’nin üzerinde kupa aldı. 2 dünya, 1 dünya kupası, 30 Avrupa, 259 uluslararası müsabaka şampiyonu bu dönemde çıktı. Milli sporcular bu dönemde, Dünya şampiyonalarında 6 gümüş, 8 bronz, Dünya kupasında 1 gümüş, 3 bronz, Dünya oyunlarında 1 gümüş, 4 bronz, Avrupa şampiyonalarında 20 gümüş, 18 bronz ve uluslararası turnuvalarda 95 gümüş, 74 bronz madalya kazandı.

BAYANLAR HYONG

1.Kategori: 1. Açelya Ergin 2. Zeynep Keskin 3. Tuğyan Lara Kaya

2.Kategori: 1. İrina Dergaus 2. Hande Erşahinoğlu 3. Hatice Alyanak

3.Kategori: 1. Öncel Alyanak 2. Elif Baştaş 3. Karmen Küçük

4.Kategori: 1. Almira Keşkek 2. İlayda Saygınel 3. Ayşe Nisa Eğilmez

5.Kategori: 1.Jülide Bölükbaşı 2. Palina Versagina 3.Selma Kır

6.Kategori: 1. Elena Pakhomova

ERKEKLER HYONG

1.Kategori: 1. Sam Norozi 2. Ömer Faruk Türel 3. Sinan Kara

2.Kategori: 1. Ali Liman 2. Yocslov Pasagi 3. Hüseyin Bölükbaşı

3.Kategori: 1. Abdullah Baştaş 2. Muhammed Sefa Kılıç 3. Furkan Eğilmez

4.Kategori: 1. Yiğit Efe Harputlu 2. Şakir Atınç Yağızsoy 3. Ömer Faruk Solak

5.Kategori: 1. Özkay Ramiz 2. Yusuf Seyhan Şen 3. Taner Kara

6.Kategori: 1. Nikita Gordeev 2. Ahmet Faruk Kocabaş 3. Arda Özalemdar

7.Kategori: 1. Arda Aslan Öztürk 2. Kerim Karpuz 3. Bahadır Boz

8.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy 2. Mervan Bayrakçı 3. Mahmut Colayır

9.Kategori: 1.İgor Dergaus