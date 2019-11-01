İşte Yönetim Kurulu kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararları açıklandı. İşte o kararlar:

1) K-Pet Süper Ligi’nde, K-Pet 1. Ligi’nde ve U-21 Liglerinde 7. Hafta maçları ile KTFF U17 Ligi’nin 4.Hafta maçlarının tescil edilmesine;

2) Sezon öncesi, FIFA ve UEFA kurallarında yapılan değişiklik sonucu, yedek kulübesinde bulunan teknik adam, görevli veya kulüp yöneticilerine gösterilecek sarı kart veya kırmızı kartlarla ilgili düzenlemenin yapılarak; KTFF 2019- 2020 Futbol Sezonu'nda 2. Devreden itibaren yürürlüğe girmesi kaydıyla, KTFF Disiplin Talimatı’nın 87. Maddesi’ne 6. Fıkra olarak aşağıdaki madenin konmasına ve yine, aynı maddenin 4. Fıkrasına teknik adamın, görevlinin veya kulüp yöneticilerinin de eklenerek aşağıdaki şekilde değiştirtilmesine;

“(6) Bir sezonda aynı kategorideki müsabakalarda üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 (dört) sarı kart gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi, kulübün aynı kategorideki bir sonraki resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz, soyunma odası ve yedek kulübesine giremez. Cezalı duruma düşen teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi cezalı duruma düştüğü kategori dışındaki kategorilerde müsabaka isim listesine yazılabilir, yedek kulübesine ve soyunma odasına girebilir.

(4) Bir futbolcunun, teknik adamın, görevlinin veya kulüp yöneticisinin bir müsabakada sarı kart görmesinden sonra, doğrudan kırmızı kart veya ikinci bir sarı kart nedeniyle kırmızı kart görmesi halinde söz konusu sarı kartlar hakem raporlarında belirtilmez ve toplam 4 (dört) sarı kart hesabında dikkate alınmaz.”

3) 2019-2020 Kıbrıs Kupası İsim Sponsorluğu için açılan sponsorluğa yalnızca Nicosia Şirketler Grubu 200.000 TL (İki yüz bin Türk Lirası) teklif ile katılmıştır. Yönetim Kurulumuz, Kıbrıs Kupası’nın 2019-2020 Sezonu’nda ana sponsoru olarak Nicosia Şirketler Grubunun verdiği teklifi kabul etmişi ve Kıbrıs Kupası’nın bu sezonda, “Nicosia Grup Kıbrıs Kupası” olarak anılmasına karar vermiştir.