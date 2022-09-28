Kadın futbolu okullarda da başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda ortaokul ve liselerde kadın futbolu branşı da eklendi.

Buna göre futsal branşında mücadele eden okul takımlarındaki sporcular aynı zamanda futbol branşına da katılım gösterebilecek.

Yıldız Kız ve Genç Kız kategorilerinde gerçekleşecek olan organizasyon bu yıl ilk kez yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan, bunun okullarda yıldız ve genç kız kategorilerinde bir süredir üzerinde durdukları bir proje olduğunu ve bunu Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirecekleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Kadın futbolunda altyapı gelişimi için okul sporlarının büyük önemi olduğuna inandıklarını ve bunun ülke futboluna büyük katkısı olacağını düşündüklerini kaydeden Kanan, “Bu yıl ilk kez başlıyoruz, tabi ki ilk başta sıkıntılar yaşayabiliriz ama başlamadan da bir şeyler başarmak mümkün değil. Oynayarak ve mücadele ederek gelişip öğreneceğiz.”dedi.