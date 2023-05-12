Kadınlar Açılış Kupası bu akşam

KKTC Basketbol Federasyonu, kadın basketbolunun gelişimine dair gerçekleştirdiği hamlelere bir yenisini ekliyor. Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) sponsorluğunda organize edilen GİKAD Kadınlar Açılış Kupası’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Akdeniz Spor Birliği karşı karşıya geliyor. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda bu akşam yer alacak mücadele saat 19.00’da başlıyor.
Şöhretler renk katacak
Basketbol Federasyonu bir şölen havasında gerçekleştirmeyi planladığı organizasyonda kadın basketbolumuzun önemli değerlerini şöhretler maçı ile bir araya getiriyor. Final maçı öncesinde, saat 18.30’da başlayacak şöhretler maçının renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.
Şöhretler maçında yer alacak isimler şu şekilde:
Ayten Gazi
Ayşen Kofalı
Tanyel Güvensoy Çerkez
Melis Güvensoy
Damla Öneri
Ulaş Azer
Şerife Kanlı
Faika Köker Hakverdi
Marina Kamkam
Damla Türken
Havva Arabacıoğlu
Seral Tan
Meliz Özkıraç
Didem Kaner
Leman Çavuşoğlu
Gönül Özkan
Eda Türmen Kutruza
Gülşah Sanver Manavoğlu
Lal Kaner
Gizem Özkıraç