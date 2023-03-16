Kadınlar Ligi'nde sezon planlaması açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi ile ilgili sezon planlaması açıklandı. Dün KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen teknik toplantıda detaylar paylaşılırken, KTFF 2022-2023 sezonunda Kadınlar Süper Kupa, Puma Kadınlar Ligi ve Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası olmak üzere üç farklı organizasyon düzenleyecek.

11 takımlı lig iki aşamada oynanacak

Bu sezon Puma Kadınlar Ligi’nde 11 takım mücadele edecek. Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi, China Bazaar Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı, Merit Alsancak Yeşilova, Yonpaş Dumlupınar, Doğan Türk Birliği, Binatlı, Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor, Hamitköy, Taşkınköy ve Vadili takımları yeni sezonda Puma Kadınlar Ligi ve Zehie Helin Reessur Kıbrıs Kupası’nda yer alacak. 25-26 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak olan Puma Kadınlar Ligi tek devreli olarak oynanacak, ardından ligi ilk 8 içerisinde bitiren takımlar; çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmasıyla sezonu tamamlayacak. Ligde normal sezon 3-4 Haziran tarihinde sona ererken, 10-11 Haziran’da çeyrek final maçları başlayacak. Ligin finali 1-2 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

Finale kadar eşleşmeler normal sezonun ardından belli olacak

Puma Kadınlar Ligi’nde normal sezonu 1.sırada tamamlayan takımla 8.sırada tamamlayan takım, 2.sırada tamamlayan takımla 7.sırada tamamlayan takım, 3.sırada tamamlayan takımla 6.sırada tamamlayan takım, 4.sırada tamamlayan takımla da 5.sırada tamamlayan takım tek maç eliminasyon sistemi ile çeyrek final maçına çıkacak. Rakiplerini mağlup eden takımlar yarı finale çıkarken; yarı finalde 1-8 galibi ile 4-5 galibi, 2-7 galibi ile de 3-6 galibi karşı karşıya gelecek. Yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Kadınlar Kıbrıs Kupası’nın formatı açıklandı

KTFF daha önce yönetim kurulu kararı ile duyurduğu Kadınlar Kıbrıs Kupası’nı ise cinayete kurban giden Yonpaş Dumlupınar kadın takımı futbolcusu Zehie Helin Reessur adına oynatacak. Zehie Helin Resssur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda 1.tur ve çeyrek final maçları tek maç eliminasyon, yarı final maçları ise çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Kupaya 2021-2022 sezonunu ilk 5 sırada tamamlayan Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi, China Bazaar Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı, Yonpaş Dumlupınar ve Merit Alsancak Yeşilova takımları çeyrek final etabında dahil olacak. Doğan Türk Birliği, Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor, Taşkınköy, Binatlı, Vadili ve Hamitköy takımları ise 1.tur karşılaşmaları oynayarak çeyrek final bileti almaya çalışacak.