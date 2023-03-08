Kadınlarda Süper Kupa Gençlik Gücü'nün...

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nin son şampiyonu Mağusa Spor Akademisi ile Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nın son şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü arasında oynanan Kadınlar Süper Kupa'nın galibi China Bazaar Gençlik Gücü oldu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bugün Atatürk Stadı'nda oynanan Süper Kupa mücadelesini kazanan 2-1'lik skorla China Bazaar Gençlik Gücü oldu.

Mücadeleyi KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, CTP milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli'nin yanı sıra çok sayıda seyirci takip etti.

Maçın sonunda ödüller CTP milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Sıla Usat İncirli ve KTFF Yönetim Kurulu üyeleri Şifa Kırmızıgil ve Arzu İzveren tarafından verildi.