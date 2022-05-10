Kadınlarda UKÜ – DAÜ finali

Hentbol büyükler liginin sona ermesi ile birlikte gözler federasyon kupasına çevrildi. Kupa mücadelesine start dün akşam verilirken, UKÜ, Şahlan’ı, DAÜ ise Levent’i mağlup ederek adını finale yazdırdı. Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi Şahlan önünde 24 – 11 önde kapatan UKÜ, etkili oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettirerek, sahadan 52 – 35 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. UKÜ’de 12 golle maçı tamamlayan Ajda takımı adına ön plan çıkan isim oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise DAÜ ile Levent takımları mücadele etti. Maçın genelinde ortaya iyi performans koyan DAÜ, maçın ilk devresini 23 – 18 önde kapattı. İkinci yarıda yine etkili oyununu devam ettiren DAÜ sahadan 40 – 35 galip ayrılarak adını finale yazdıran ikinci takım oldu. Maçı 13 golle tamamlayan Aysu, DAÜ’de alınan galibiyet de ön plana çıkan isim oldu. Kadınlarda finalin adı UKÜ – DAÜ olurken gözler bu akşam oynanacak olan erkekler müsabakalarına çevrildi. Erkekler karşılaşmalarında program şu şekilde;

Bugün

GG – LEVENT Saat 18:30 Atatürk Spor Salonu

UKÜ – Alayköy: Saat 20:15 Atatürk Spor Salonu