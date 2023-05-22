Kemal Elektrikçi, Kanarya adalarında finişe ulaştı

Ülkemizin başarılı triatleti Kemal Elektrikçi, tamamen kendi imkanları ile gittiği İspanya - Kanarya Adaları'nda düzenlenen zorlu IRONMAN Lanzarote yarışında müthiş bir başarıya imza atarak finişe ulaştı.

Triatlon sporunun en zorlu yarışı olan “Ironman”de 3.8 kilometre yüzüp, 180 kilometre bisiklet süren ve hemen ardından 42.2 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışan yüzlerce sporcu arasında yarışan Kemal Elektrikçi, yarışı 12 saat 30 dakika 51 saniyede bitirdi.

Kariyerinin 2. Ironman zaferine imza atan Kemal Elektrikçi, rüzgar, nem ve sıcağın etkili olduğu yarışı 30-34 yaş grubunu 37. sırada bitirdi.

DÜNYA ŞAMPİYONASINA SLOT KAZANAN 2.SPORCU OLDU

Bu yıl Eylül ayında Fransa Nice kentinde düzenlenecek olan Ironman Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için slot veren IRONMAN Lanzarote yarışındaki bitirme zamanı ile Dünya Şampiyonasına slot kazanan Ares Spor Kulübü sporcusu Kemal, yine Ares’ten Hüseyin Arhan ile birlikte Ironman Dünya şampiyonasında yarışacak ikinci Kıbrıslı Türk triatlet olacak.

Ironman tarihinde ilk kez bir Avrupa ülkesinde düzenlenecek olan dünya şampiyonasına ilk slotu kazanan Hüseyin Arhan’ın ardından Kemal Elektrikçi de yarış derecesi ile bu slotu almaya kazanan ikinci sporcu oldu.