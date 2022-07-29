Kickboks galasında KKTC'yi temsilen Şahruz Kızılyürek de yarışıyor

Uluslararası Türk Devletleri Profesyonel Kickboks Galası (Müsabakaları) 30 Temmuz 2022 tarihinde, Türkiye’nin Kocaeli Şehrinde Yapılıyor.

İlk kez düzenlenecek Profesyonel müsabakalarda Türk Devletlerinden 7 ülkenin (Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan) sporcularının katılımı ile Türkiye’nin Kocaeli şehrinde yapılıyor.

Uluslararası Profesyonel Gala gecesinde ülkemizi İdareci olarak Ümit Nusret (Federasyon Başkan Yardımcısı) Antrenör olarak Tufan Şimşek (Teknik Komite Üyesi) ve Sporcu olarak Şahruz Kızılyürek (Milli Takım Sporcusu) temsil edecek.

Uluslararası Profesyonel Gala gecesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına 66.8 Kg yarışacak Şahruz Kızılyürek, Türkiyeli rakibi Yunus Hilal ile karşılaşacak.

Kocaeli’de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılacak müsabakalar saat 18.00’den itibaren kanal 8.5’tan canlı olarak verilecek.