KKTC Badmintonculardan Türkiye'de büyük başarı

Türkiye'nin Ankara ilinde, Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Prof.Dr.A.Faik İmamoğlu anısına düzenlenen Türkiye Halk Veteranlar ve Master Veteranlar Badminton Şampiyonasına katılan K.K.T.C kafilesi, bugün katıldığı 5 final müsabakasından 4 altın 1 gümüş madalya ve bunun yanında birde bronz madalya elde ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil ettti.

KKTC, 164 sporcunun katıldığı yarışmalarda elde ettiği 4 şampiyonluk, bir 2.lik ve bir 3. lük ödülüyle ciddi bir başarıya imza attı.

Türkiye Badminton camiası ve Türkiye badminton Federasyon Başkanı tarafından da KKTC Badminton ekibinin göstermiş olduğu disiplin ve başarı takdirle karşılandı.

Türkiye Badminton Federasyonu Murat Özmekik, KKTC ekibini katılımından ve başarısından dolayı tebrik etti ve Kıbrıslı sporcuları herzaman aralarında görmek istediklerini belirtti.

Masterler Tek Kadınlar

1. Ülviye BEŞE

Masterler Çift Erkekler

1. Cafer YÖNCÜ / Ümit ALTIN

Halk Veteranlar Çift Kadınlar

1. Rasime Basat KELEŞ / Heyran YAMAÇ

Masterler Karışık Çiftler

1. Cafer YÖNCÜ / Ülviye BEŞE

Halk Veteranlar Tek Kadınlar

2. Heyran YAMAÇ

Halk Veteranlar Karışık Çiftler

3. Recep KAYA / Rasime Basat KELEŞ

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2020, 16:05