KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği'nden AEK Limasol-Fenerbahçe maço öncesi temas

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) AEK Larnaka - Fenerbahçe maçı öncesi yoğun mesai yapıyor

13 Ekim tarihinde AEK Arena stadında oynanacak maça gitmek isteyen Fenerbahçeli taraftarların çekilen kuranın ardından derneğe yoğun talepte bulundukları belirtildi.

Dernek sekreterliğinden edinilen bilgilere göre ,Fenerbahçe’nin 13 ekim tarihinde deplasmanda karşılaşacağı B grubunun dördüncü maçı olan AEK Larnaka maçı öncesi ülkemizde bulunan Fenerbahçe taraftarı derneğe yoğun talepte bulunuyor. AEK Arena stadında oynanacak maça gitmek isteyen sarı lacivert’li taraftarlar çekilen kuranın ve ardından maç programının belli olduğu ilk andan itibaren derneğe yoğun talepte bulunarak maça gitmek için ön talep listelerine isimlerini yazdırdıkları belirtildi.

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği başkanı Duygu Komsuoğlu , maç programı belli olduğu andan itibaren yoğun bir tempoda maç organizasyonu için derneğin çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Komsuoğlu, maçın onanacağı AEK Arena stadına bir keşif yaptıklarını , maça gidecek olan dernek üyelerinin ve taraftarların güvenli bir şekilde gidiş dönüşleri organize edeceklerini belirtti. Ayrıca edindikleri bilgileri kulübe de aktardıklarını ve kulüp ile birlikte hareket ettiklerini söyleyen Başkan Komsuoğlu AEK Arena stadının kapasitesinin az olduğunu da belirterek , UEFA kriterlerine göre yüzde 5 ‘ lik bir kısmının deplasman tribünü olarak ayrılacağını , derneğe gelen maç taleplerinin , temin edilecek olan bilet sayısının çok üstünde olduğunu söyledi. Ön talepleri halen devam ettiğini söyleyen başkan Komsuoğlu , önümüzdeki günlerde maç organizasyonunun belli olacağını ve buna göre duyuruları üyelere ve taraftarlara paylaşacaklarını da söyledi.

Dernek Genel Sekreteri Burçin Aliusta ise ön taleplerin devam ettiğini , maça gitmek isteyen taraftarların Belirtilen telefon numaralarına istenilen bilgiler vermeleri gerektiğini önemle vurgulardı. Aliusta , imkanların daha iyi olmasını fakat elde olmayan nedenlerden dolayı çok kısıtlı sayıda taraftarı organize edip en iyi şekilde maça götürüp getireceklerini belirterek , KKTC Fenerbahçeli iş insanları derneği olarak bu tarihi maça hazırlandıklarını söyledi.