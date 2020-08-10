Klasikler Başkent’te hazine aradı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), “Klasik Otomobil Hazine Avcılığı” faaliyetini gerçekleştirdi.

Yılın üçüncü organizasyonu olan etkinlik, “Lefgoşa’nın Hazineleri” adıyla yapıldı. 57 klasik aracın katıldığı etkinlik, çok keyifli ve eğlenceli geçti. Lefkoşa Levent İlkokulu Otoparkında başlayan etkinlikte klasik severler,bulmaları istenen yedi farklı noktadan geçerek finişe ulaşmaya çalıştı

Lefkoşa’nın tarihinde önemli yerleri ve mekanları bulmaya çalışan ekiplere Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs şivesine ait kelimelerden oluşan 21 soru soruldu, gidecekleri bir sonraki tarihi noktayı bulmaları için yönlendirme yapıldı.

Lefkoşa’yı gezen klasik severler yine geçtikleri yerlerden ilgiyle takip edildi.

“En İyi Korsan” Düello’da Belli Oldu.

Yarışmada, iki ekip 21 sorunun 18’una doğru cevap vererek finalde düello’ya kalmayı başardılar. Fahriye Köroğlu – Sultan Köroğlu ve Ayşe Deveci’den oluşan ekip finalde Salih Öztunç – Seren Yorulmaz ekibine üstünlük sağlayarak “En İyi Korsan Ekip” ödülünü kazandılar. İkincilik ise 16 doğru cevapla Kemal – Mine Köroğlu Çiftinin oldu.

150 kişinin katıldığı etkinlik, gecenin son noktası olan Bigos Grill Restoranda sunulan gece yemeğinin ardından tamamlandı

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta da derneğe ve faaliyetlerine sahip çıkan üyeler ile klasik severlere teşekkür ederek beklenenin üzerinde katılım sağlanmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. 22 Ağustos’ta Yaz faaliyetlerinin sonuncusunu yaparak veda edeceklerini belirten Aliusta, “Biz, her faaliyette üyesi artan, büyüyen bir aileyiz” dedi.