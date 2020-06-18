Klasikler negatif ortamı pozitife çevirmek için sezonu açıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) , yarıda kalan 2020 klasik otomobil faaliyet sezonunu tamamlamak için düğmeye bastı. 6 farklı organizasyon ile yola çıkan dernek çalışmalarına hız Verdi.

Tüm dünyayı ve ülkemizi tesiri altına alan Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle etkilenen 2020 klasik otomobil ralli şampiyonası , bu yıl şampiyona düzeninde yapılmadan tamamlanacak.Dernek yönetim kurulu geride kalan ve yapılamayan 5 faaliyetin ardından yaz faaliyetlerine 27 haziran cumartesi Cyprus Wireless Klasik otomobil Festivali ve Slalom yarışı ile başlayacağını duyurdu.Hızlı bir giriş yapmak isteyen dernek yönetimi , büyük katılımlarla yaptığı ve bir festival havasında gerçekleşen ‘Klasik Otomobil Slalom Yarışı ‘ ile sezona merhaba demeye hazırlanıyor.

Dernek başkanı Burçin Aliusta , bu yıl onbeşinci yaşına giren derneğin , ilk kez salgın nedeniyle şampiyona düzeninde organizasyon yapamayacağını belirtti. Fakat üyelerden ve klasik

severlerden gelen yoğun talep ve istek doğrultusunda 2020 sezonunu çeşitli faaliyetlerle , hijyen ve sağlık kurallarına uyarak en iyi şekilde tamamlama kararı aldıklarını söyledi.

Geride kalan ve yapılamayan 5 faaliyetin ardından derneğin bundan sonraki çalışmaları Yaz ve Sonbahar faaliyetleri olarak devam edeceğini belirten başkan Aliusta , ülkemizde açılımın henüz tamamlanmadığına da dikkat çekerek , yapılacak olan faaliyetlerin ve açıklanan organizasyonların herhangi bir vakanın görülmesi durumunda etkilenebileceğini söyledi.

Buna göre dernek yönetim kurulu 2020 yılında 6 orgaizasyon yapma kararı aldı. Toplamda iki yarıştan oluşacak olan ve ilki 27 Haziranda başlayacak olan Cyprus Wireless Klasik Otomobil Festivali ve Slalom yarış orgaizasyonlarının ardından ,1 Klasik Otomobil Hazine avcılığı , 3 klasik otomobil rallisi ile tamamlanacak.4 ay içerisinde yapılması planlanan 6 organizasyon Ekim ayında son bulacak. Faaliyet tarihleri Sponsorlar ile görüşüldükten sonra açıklanacak. Yeni kurallar çerçevesinde yapılacak olan yarışlara yine ilginin ve katılımın yüksek olması bekleniyor.

Başkan Aliusta yaplacak olan organizasyonların , klasik severlere ve dernek üyelerine sunacağı çalışmaların ,salgın nedeniye oluşan Negatif havayı Pozitife çevirme , katılacak olan klasik severlere moral motivasyon sağlamak ve teması ve riski minimum seviyede tutarak herkesin eğlenip hoş vakit geçirmeleri üzerine olacağını söyledi.