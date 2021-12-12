Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen KTSYD 2021 Masterler Kupası tamamlanıyor. Organizasyonun final karşılaşmaları 13 Aralık 2021 Pazartesi günü KKTF kortlarında yer alacak.

KKTF kortlarında yer alan, Salı günü başlayan ve 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde düzenlenen organizasyonun final maçları 15.30’da başlayacak. Kadınlar ve erkekler olmak üzere düzenlenen kupa mücadelesinde oynanacak sekiz final karşılaşmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye girenlere kupaları takdim edilecek. Yarı finallerde alınan sonuçlar şöyle:

12 YAŞ KIZLAR - Yarı Final

HURİYE ŞIK - ALMİRA AKŞAHİN 5/7 3/6

VERA GAZİ - ARYA SARIBAŞ 0/6 3/6

12 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

ENVER ADA GENÇEL - KAYA HALKSEVEN 6/2 6/3

BORA ERİN - ÖMER ANIL 6/4 6/1

14 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

TANSEL ŞIK - SELİN ÖNAL 6/0 6/0

SAHİL ECE YEREBAKAN - KAYRA YÜCEER 1/6 3/6

14 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final

KONSTANTIN KAN – BATUR EVRE 2/6 0/6

ARAS ÇELİK - İBRAHİM CAN ARABACI 6/7 3/6

16 YAŞ KIZLAR - Yarı Final

TANSEL ŞIK - ÖZGÜL ŞAH 7/5 6/3

NADİR ÇINARLILI - KAYRA YÜCEER 3/6 6/7

16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

TURGAY VURAL HIDIROĞLU – GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 6/4 4/6 10/5

BATUR EVRE - ERSEL KALFAOĞLU 4/6 2/6

13+ BÜYÜK KADINLAR – Yarı Final

AZRA SERAY YALKIÇ – ÖZAY BARUTCU 6/3 6/3

OKSANA PİDDUBNA - ELÇİN ÖZBİLEN 6/1 6/0

13+ BÜYÜK ERKEKLER – Yarı Final

MUSTAFA MEHMET ZORBA - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 6/1 6/2

IMAD AMER - RASİM ÜLKER 6/4 0/6 2/10