Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen KTSYD 2021 Masterler Kupası tamamlanıyor. Organizasyonun final karşılaşmaları 13 Aralık 2021 Pazartesi günü KKTF kortlarında yer alacak.
KKTF kortlarında yer alan, Salı günü başlayan ve 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde düzenlenen organizasyonun final maçları 15.30’da başlayacak. Kadınlar ve erkekler olmak üzere düzenlenen kupa mücadelesinde oynanacak sekiz final karşılaşmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye girenlere kupaları takdim edilecek. Yarı finallerde alınan sonuçlar şöyle:
12 YAŞ KIZLAR - Yarı Final
HURİYE ŞIK - ALMİRA AKŞAHİN 5/7 3/6
VERA GAZİ - ARYA SARIBAŞ 0/6 3/6
12 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
ENVER ADA GENÇEL - KAYA HALKSEVEN 6/2 6/3
BORA ERİN - ÖMER ANIL 6/4 6/1
14 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
TANSEL ŞIK - SELİN ÖNAL 6/0 6/0
SAHİL ECE YEREBAKAN - KAYRA YÜCEER 1/6 3/6
14 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
ARAS ÇELİK - İBRAHİM CAN ARABACI 6/7 3/6
16 YAŞ KIZLAR - Yarı Final
TANSEL ŞIK - ÖZGÜL ŞAH 7/5 6/3
NADİR ÇINARLILI - KAYRA YÜCEER 3/6 6/7
16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
TURGAY VURAL HIDIROĞLU – GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 6/4 4/6 10/5
BATUR EVRE - ERSEL KALFAOĞLU 4/6 2/6
13+ BÜYÜK KADINLAR – Yarı Final
AZRA SERAY YALKIÇ – ÖZAY BARUTCU 6/3 6/3
OKSANA PİDDUBNA - ELÇİN ÖZBİLEN 6/1 6/0
13+ BÜYÜK ERKEKLER – Yarı Final
MUSTAFA MEHMET ZORBA - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 6/1 6/2
IMAD AMER - RASİM ÜLKER 6/4 0/6 2/10