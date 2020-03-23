KTSYD: "Destek olma zamanı"

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı sağlık çalışanlarının ve devlet yetkililerinin almış olduğu önlemlere uyulması çağrısı yaptı. KTSYD ayrıca Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin öncülüğünde başlatılan COVID 19 Dayanışma Fonu’nu destekleme kararı aldığını duyurdu.

KTSYD’den ‘Destek olma zamanı’ başlığı ile yapılan açıklama şu şekilde:

“Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren, insan sağlığını tehdit eden Koronavirüs (COVID-19) salgını karşısında Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği olarak, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin öncülüğünde başlatılan COVID 19 Dayanışma Fonu’nu destekleme kararı almış bulunmaktayız. Daha fazla sayıda hastanın tespit edilerek tedaviye alınması ve riskli kişilerin korunması, salgının yayılma hızının kontrol edilebilmesi amacı ile daha fazla test kiti ve acil ihtiyaçların alınabilmesi için yapılan “Destek olma zamanı!” çağrısına 10 bin TL’lik katkı ile toplumsal dayanışmaya bir nebze olsun destek vermek istedik. Böylesi bir fonun hayata geçirilmesinde emeği geçenleri KTSYD olarak kutlar, desteğin artarak devam etmesini temenni ederiz. Değerli halkımız ve üyelerimiz... Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu bağlamda sağlık çalışanlarımızın yapmış olduğu uyarılara ve devlet yetkililerinin almış olduğu önlemlere uyalım. Kendimiz ve sevdiklerimiz için bu zor zamanları toplum olarak güçlü bir şekilde atlatma adına evimizde kalalım