KTSYD: "Sadık Cemil Stadı basın tribününün iyileştirilmesi için görüşme gerçekleştirildi"

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Süper Lig’in ilk haftasında, cumartesi günü Miracle Değirmenlik ile Doğan Türk Birliği takımları arasında Sadık Cemil Stadı’nda oynanan karşılaşmada dernek üyelerinin bazı sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Üyelerimiz, stadın basın tribünü kapasitesinin yetersiz oluşu sonrası taraftarların bulunduğu tribünde görevini yapmak zorunda kalmıştır.

Konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Burhan Gürkan, Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan ile bir görüşme gerçekleştirirken, basın mensuplarının daha iyi şartlarda görev yapabilmesi adına nelerin yapılabileceği yönünde görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan, eksikleri giderebilme ve daha iyisini yapabilme adına eleştiriye her zaman açık olduklarını belirterek bugün itibarı ile basın tribününün iyileştirilmesi için çalışmaların başladığını, bir sonraki iç saha müsabakasına kadar şartlarının iyileştirileceğini tarafımıza iletmiştir.

Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarken, uzun lig maratonunda dernek üyelerimizin statlarda gerek çalışma şartları, gerekse yaşanabilecek başka sıkıntıları çözmek için dernekle iletişime geçmelerini hatırlatır, bir kez daha yeni sezonda kolay gelsin dileklerimizi iletiriz."