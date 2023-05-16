KTSYD üyeleri darts turnuvasında buluştu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, sosyal etkinlikler kapsamında üyelerine yönelik darts turnuvası düzenledi. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) işbirliğinde 13 Mayıs Cumartesi günü organize edilen turnuva Yenicami Ağdelen Kulübü lokalinde yer aldı. Yoğun geçen bir sezonun sonuna gelinirken kaynaşma amacıyla düzenlenen organizasyonda ayrıca ciğer partisi de yapıldı. Organizasyon sonunda şampiyon Necati Özsoy oldu. İkinciliği Okan Karademir’in aldığı turnuvada üçüncü İbrahim Özsoy, dördüncü Necati Külahlılar oldu. Turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye giren isimleri ödülleri KKDF Yönetim Kurulu üyesi Avşın Kanatlı, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ahmet Özyaşar tarafından takdim edildi.