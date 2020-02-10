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Kupada eşleşmeler belli oldu

Kupada eşleşmeler belli oldu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Kupada Çeyrek Final ilk maçları 26 Şubat 2020 Çarşamba günü, rövanş maçları ise 11 Mart 2020 Çarşamba günü oynanacak. Maç programı ilerleyen günlerde belli olacak. Tur çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Kupada eşleşmeler şöyle;

Mağusa Türk Gücü - Cihangir GSK
Türk Ocağı Limasol - Çetinkaya TSK
Küçük Kaymaklı TSK - Yenicami AK
Göçmenköy İYSK - Doğan Türk Birliği

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