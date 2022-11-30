Kupanın adı resmen NorthernLAND Kıbrıs Kupası...

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Northernland arasında “Kıbrıs Kupası İsim Sponsorluğu” imza töreni gerçekleşti. Sözleşme kapsamında Kıbrıs Kupası’nın adı 2022-2023 ve 2023-2024 Futbol Sezonları’nda “Northernland Kıbrıs Kupası” adıyla oynanacak.

Northernland her sezon için KTFF’ye 1 Milyon TL sponsorluk ücreti ödeyecek. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Northernland Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt ve Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler yer aldı.

Sertoğlu: “Tarihin en yüksek Kıbrıs Kupası sponsorluğu”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Kupası’nın iki sezon boyunca Northernland adıyla oynanacağını ifade ederek, Kıbrıs Türk futbol tarihinde Kıbrıs Kupası’na en yüksek miktarlı sponsorluğa imza attıklarını ifade etti. 12 yıldır KTFF’de olduğunu ve bu süre boyunca da tüm liglere çeşitli sponsorluklar bulduklarını kaydeden Sertoğlu, “Futbolun içinden gelen, futbolun dertlerini bilenler sponsorlukların önemini daha iyi bilirler, bundan dolayı Koral başkana ve şirketine teşekkür ederim. İsim hakkı da var ve kupaya katılan herkes katkısını alacak.

Bozkurt: “Bizim derdimiz futbolun daha fazla değer kazanmasıdır”

Northernland Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt ise yaptığı açıklamada futbolun içerisinden geldiğini ve futbolun sıkıntılarını bildiklerini ifade etti. Bozkurt, arzularının futbolun değer kazanması olduğunu kaydederken, “Formaliteden çıkacak bir rakam ortaya koymak istedik. Cazibeyi artırmak istedik. Dilerim bundan sonraki süreçte de daha fazla şirket girer ve açık artırma usulü ile kupanın isim hakları verilir. Bizim derdimiz futbolun daha fazla değer kazanmasıdır. İnşallah bu rakamlar da artarak devam eder ve ülke gençliğine katkılarımız sürer.”dedi. Bozkurt son olarak kendilerine bu imkanı veren KTFF’ye de teşekkür etti.

Gerçekleşen konuşmaların ardından ardından protokol imza törenine geçildi. İmza töreninin ardından ise soru-cevap kısmına geçildi.

Kupanın ödül dağılımı şu şekilde olacak;

ŞAMPİYON: 220.000 TL

FİNALİST: 120.000 TL

YARI FİNALDE ELENEN: 75.000 TL

ÇEYREK FİNALDE ELENEN: 40.000 TL

2.TURDA ELENEN: 20.000 TL

1.TURDA ELENEN: 10.000 TL