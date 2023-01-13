Lider Galatasaray galibiyetleri seriye bağladı

Galatasaray, Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi.

7. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Oliveira'nın bekletmeden vurduğu top kaleci Erce'de kaldı.

9. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Abdülkerim'in uzun gönderdiği topu ceza sahası yayı içindeki Recep Burak uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazdaki Kerem'de kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı kaleci Erce'nin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

18. dakikada Kamil Ahmet'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin karşı karşıya vuruşunda, kaleci Muslera ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Dubois'in soldan ortasında altıpas gerisinde yükselen Barış Alper'in kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

36. dakikada hızlı gelişen atakta solda topu alarak içeri kat eden Ribeiro'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

45+4. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dubois'in bekletmeden ortaladığı topa altıpas içindeki Mata uygun durumda kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

45+6. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Hatayspor savunmasının hatasında topu kapan Icardi'nin ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top kaleci Erce'den döndü. Pozisyonu takip eden Mata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada hızlı gelişen ve 2'ye 2 yakaladıkları pozisyonda sağ kanatta topla buluşan El Kaabi ceza sahasına kadar sokuldu. Nelsson'dan sıyrılan Faslı futbolcu, sağ çaprazda Muslera ile karşı karşıya kaldı. Zamanında kalesini terk eden tecrübeli file bekçisi, yatarak rakibinin önündeki topa sahip oldu ve kalesinde önemli bir tehlikeyi savuşturdu.

60. dakikada ceza sahası yayı içinde topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

77. dakikada Galatasaray farkı 4'e taşıdı. Yunus'un ara pasıyla ceza sahasına giren Gomis, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

90+1. dakikada Yunus'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Erce sağına uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin 4-0 galibiyetiyle tamamlandı.

Galatasaray galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenen lider Galatasaray, galibiyet serisine bir yenisini ekledi.

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 maçından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 8 maçında 24 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

Kerem Aktürkoğlu'nun 7. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu, ligde bu sezon 7. golünü kaydetti.

Milli futbolcu, daha önce Kasımpaşa maçında 2, Medipol Başakşehir müsabakasında 3, Fenerbahçe derbisinde de bir kez ağları havalandırmıştı.

Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra saha kenarında, geçen yıl trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık'ın 5 numaralı formasını açarak, Galatasaray'da da oynayan milli futbolcuyu andı.

Mata'dan 2 dakikada 2 gol

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, ilk yarının uzatma dakikalarında peş peşe ağları havalandırdı.

Tecrübeli futbolcu, maçın 45+4 ve 45+6. dakikalarında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Süper Lig'de gol sayısını 3'e çıkaran Juan Mata, ayrıca Nef Stadı'nda sarı-kırmızılı formayla gol atan 100. farklı futbolcu oldu.

Gomis girdi, golünü attı

Galatasaray'da maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Bafetimbi Gomis, skorer performansını Hatayspor karşısında da sergiledi.

Müsabakanın 71. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Gomis, 77. dakikada takımının dördüncü golünü kaydetti.

Tecrübeli Fransız futbolcu, ligde bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı.

Okan Buruk, 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan 4. teknik direktör

Okan Buruk, Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan 4. teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Mustafa Denizli, Reiner Hollmann ve Fatih Terim yönetiminde ligde peş peşe 8 ve üstü maçta galip gelmişti.

Taraftarlar Ahmet Çalık'ı unutmadı

Karşılaşmanın son bölümünde futbolcular, teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur lehine tezahürat yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, Ahmet Çalık'ı da unutmadı

Taraftarlar, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı da andı.

Hatayspor galibiyeti unuttu

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'deki son 5 maçında galibiyete ulaşamadı.

Bordo-beyazlı takım, ligdeki son 5 maçından 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu arada karşılaşmayı 43 bin 52 biletli taraftarın izlediği açıklandı.

Atakaş Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine, "Bizim adımıza geçmiş olsun." diyerek başlayan Demirel, "Hafta başından beri oyunculara burada geriden oyun kurmaya gerek olmadığını, topu ileri gönderdikten sonra ikinci topları toplayabilirsek pozisyona girebileceğimizi anlattım. Hafta başından beri çalıştık, anlattık ama ne yazık ki bir alışkanlığı ve düzeni bir türlü kıramıyoruz. Anlattıklarımızla sahada olanlar birbirini tutmuyor. İlk yediğimiz golü Ruben Ribeiro ayakkabı değiştirirken 10 kişiyken yedik. İlk yarının uzatma dakikalarında geriden oyun kurarken kaptırdığımız toptan 2 gol yedik. Devre arasına 3-0 geride girince ilk yarıda bitirmiş olduk. İkinci yarıda ilk yarıya göre daha doğru bir oyun ortaya koyduk ama iş işten geçtikten sonra. Neticesinde yenildik." ifadelerini kullandı.

Ara transfer dönemine girdiklerini aktaran Volkan Demirel, "Yapabilirsek transferlerle işleri düzeltmeye çalışacağız. Sezon sonuna kadar da ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız. Değiştirmemiz gereken, farkına varmamız gereken şeyler var. Herkesin düşüncesiyle bir adım ileriyi hedeflememiz, düşünmemiz ve bunu yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Bitiricilikte sıkıntı çekiyoruz"

Bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü, gol vuruşlarında yetersiz olduklarını dile getirdi.

Geçiş oynamaya çalışan bir takım olduklarını vurgulayan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakaladığımız pozisyonlarda şiddetsiz ve yetersiz vuruşlar yapıyoruz. Bugün de yakaladığımız pozisyonlar var. Ceza sahası içindeki vuruşlarımızın eksikliği çok fazla. Bitiricilikte sıkıntı çekiyoruz. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bunun yanında yediğimiz gol sayısı da çok fazla. Bunu da düzeltmemiz gerekiyor. Ben geldikten sonra çıkarken kaptırdığımız pozisyonlardan sonra goller yiyoruz. Bu sıralamadaki her takımın sorunları aynı. Bu sezon ligi iyi bir yerde bitirmek için çalışıp çabalayacağız. Sezon sonunda kalırsak gelecekte planları çok iyi yapmak istiyoruz. Doğru taşları koyduğunuz zaman çok paraya ihtiyaç yok. Futbol, çok büyük paralarla gereksiz oyuncular alınmaması gerektiğini gösteriyor. İnşallah hocalık hayatımda becerebilirsem takım için oynamaya çalışan, maddiyattan çok maneviyatı önemseyen oyuncuları tercih edeceğim. İnşallah Allah bana bu yolda bunu nasip eder."

"Her kulübün kendince sorunları var"

Volkan Demirel, Türk futbolundaki genel mali sorunları Hatayspor'un da yaşadığını söyledi.

Sorunları çözmek için çabalayacaklarını aktaran Demirel, "Her kulübün kendince sorunları var. Yok diyemezsiniz. Aslında bu Türk futbolunun sorunu. Her yerde bu sorun var. Konuşulacak çok şey var ama konuşamıyorsunuz, söyleyemiyorsunuz. Ne yazık ki sıkıntılar var." şeklinde görüş belirtti.

Hatayspor Teknik Direktörü, futbolculuk kariyerinde de rakip olduğu Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın performansının sorulması üzerine, "Muslera'yı çok seviyorum. Şampiyonluk yarışında her oyuncunun önemi var ama bunlar benim konularım değil. Ben kendi derdime düşmüşüm." diyerek sözlerini tamamladı.