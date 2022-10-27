Milli takımımız ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na katılıyor

Milli Takımımız, 31 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında Türkiye’nin Antalya/Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’na katılıyor.
KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu, 30 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya/ Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboka Şampiyonası’nda Ülkemizi 1 Kafile Başkanı, 1 İdareci, 2 Hakem, 1 Antrenör ve 8 sporcudan oluşan Milli Takım Kafilesi ile temsil edecek.
Müzical Form, Point Fighting, Kick Light ve MMA Grapling disiplinlerinde yarışacak olan Milli Takımımız, 31 Ekim 2022 tarihinde ülkemizden ayrılacak ve şampiyonaya katıldıktan sonra 06 Kasım 2022 tarihinde ülkemize dönecektir.
Milli takım Kafilesi şu isimlerden oluşuyor;
Kafile Başkanı; Niyazi DEMİREL
İdareci: Ümit NUSRET
Hakem: Vedat YAYAR, Şengül KIRMIZI
Antrenör: Tufan ŞİMŞEK
Beren Nur ŞİMŞEK Yıldız Kız
Elifsu AKINCI Yıldız Kız
Tarık YAYAR Yıldız Erkek
Abdülmennan GÖĞSÜAÇIK Yıldız Erkek
Süleyman Ali KURT Genç Erkek
Alara BERKTUĞ Büyük Kız
Hasan KINAY Büyük Erkek
Hasan Ali ÇEVİK Büyük Erkek