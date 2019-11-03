Mourinho Londra'ya geri dönüyor

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, Unai Emery'nin koltuğunun sallanmasıyla birlikte İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörlüğü için adaylar listesinin tepesinde yer alıyor.

The Times'ta yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, hafta içinde Arsenal Futbol Direktörü Raul Sanllehi'yle gözlerden uzak bir akşam yemeğinde bir araya geldi ve taraflar arasındaki ilk temas gerçekleşti. Londra temsilcisinin geleceğe yönelik planlarından oldukça etkilenen Mourinho'nun olası bir teklife sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Ada basınına göre Emery'nin önünde koltuğunu korumak adına 1-2 maçı bulunuyor, aksi takdirde kulüp yönetiminin yaklaşan milli takım arasında konuyla ilgili somut bir adım atması kuvvetle muhtemel görünüyor.