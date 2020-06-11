MTG'den farklı galibiyet

Süper ligde Şampiyonluğa koşan Mağusa Türk Gücü, 1.ligde zirve mücadelesi veren Gençler Birliği’ni 10-1 mağlup ederek adeta gövde gösterisi yaptı.
Bu akşam İskele Cumhuriyet Stadında Süper Ligde Şampiyonluğa koşan Mağusa Türk Gücü, 1.ligin güçlü temsilcisi Gençler Birliği’ni adeta boğdu.
90 dakika boyunca sahada üstün bir futbol sergileyen Sarı Yeşilli ekip ilk devreyi 4-0 önde kapattı.
İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Mağusa Türk Gücü Şenol’un hat trıck yapıp ön plana çıktığı mücadeleden 10-1 galip ayrılarak rakiplerine gözdağı verdi.
(arenasporkolik)Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 10:03