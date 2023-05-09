Northernland Kıbrıs Kupası tribün düzenlemeleri ile ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak olan Northernland Kıbrıs Kupası finali Türk Ocağı Limasol - Cihangir GSK karşılaşmasında tribün yerleri ile ilgili açıklama yaptı. KTFF, Türk Ocağı Limasol taraftarlarının doğu tribününde, Cihangir taraftarlarının ise batı tribününde karşılaşmayı takip edeceğini belirtti.

Açıklama şöyle;

"Northernland Kıbrıs Kupası’nda Türk Ocağı Limasol ile Cihangir GSK arasında oynanacak final karşılaşması ile ilgili olarak her iki takım yetkilileri ile görüşülmüş ve iki takım taraftarlarının tribün bölümleri için düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre final karşılaşmasında ev sahibi takım statüsünde yer alacak olan Türk Ocağı Limasol taraftarları Lefkoşa Atatürk Stadı’nın doğu (Sanayi Bölgesi tarafı) tribünlerinden stada giriş yapıp karşılaşma boyunca doğu tribününde yer alacaktır. Final karşılaşmasında deplasman takımı statüsünde yer alacak olan Cihangir GSK taraftarları ise stadın batı (Fuar tarafı) tribününden giriş yapıp karşılaşma boyunca batı tribününde yer alacaktır. Müsabaka boyunca protokol girişinden hiçbir takım taraftarları alınmayacak olup, tarafsız seyirciler kale arkası tribünleri, batı veya doğu tribünlerinde karşılaşmayı takip edebilecek."