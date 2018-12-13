Okçular, Samsun'da yarışıyor

Okçular, Samsun'da yarışıyor

KKTC okçuları Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 1. Ulusal Kapalı salon ligi Okçuluk yarışmasında, mücadele ediyor.

13-16 Aralık tarihlerinde Samsun'da düzenlenen yarışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk Federasyonu bünyesinde bulunan Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği  ve Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk takımları maddi  imkanlarıyla turnuvaya katıldı.  Sporcularından Yılmaz Kutluhan, Fatma Yasemin Kutluhan, Osman Tez, Ayşen Tez ve Gülhanım Çakal sıralamada kalmak için  dün mücadele etmeye başladılar.

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