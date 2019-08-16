Okçularımız Milli takım Gelişim kampına katıldı

KKTC Okçuluk Federasyonu bünyesinde oluşturulan, 11-17 yaş gurubu Yıldız ve Gençlerden oluşan 15 kişilik sporcu ve yönetici kadrosu 15-19 Ağustos tarihleri arasında Milli Takım Gelişim Kampına katıldı.

Antalya’da Federasyon Ana sponsoru olan BVE (Vedat Erbay Okçuluk Akademisi’nde) düzenlenecek olan 4 günlük teknik gelişim kampında Milli takım sporcularının performans testleri, Okçuların teknik ve fiziksel gelişimlerinin gözlemlenmesi ve ileriye taşınması hedefleniyor.

Kamp sonrasında 23-25 Ağustos tarihlerinde Ordu’da düzenlenecek olan Türkiye Okçuluk Federasyonu Uluslararası 3. Malazgirt Okçuluk Turnuvasına katılacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk kadrosuna seçilen sporcular ilgili organizasyonda Ülkemizi temsilen bulunulacak.