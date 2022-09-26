Olimpizm Ödülleri Töreni yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) tarafından düzenlenen “Olimpizm Ödülleri Töreni” 23 Eylül Cuma akşamı Lefkoşa Concorde Tower Otel’de gerçekleşti.

Federasyonlar tarafından belirlenerek ödül alan hakemler, antrenörler ve sporcular ile birlikte federasyon başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı geceye Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Alişan Şan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, DP Milletvekili Serhat Akpınar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Baş Danışmanı Cafer Levent Karataş, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Başbakanlık Bakanlık Müdürü Erdinç Akgür, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam de katılım gösterdi.

Koç, ödül alanları kutladı ve başarı diledi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gecenin açılış konuşmasını yapan KKTC MOK Başkanı Dursun Koç; “KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak uzun bir aradan sonra 2022 yılı Olimpizm Ödüllerini vermenin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Bu yıl federasyonlar tarafından belirlenen yılın en iyi sporcu, antrenör ve hakemlere plaketlerini ve altın ödüllerini takdim ediyoruz. Sürece katkı koyan tüm federasyon başkanlarımıza cani gönülden teşekkür ederim. Ödül alan tüm sporcu, antrenör ve hakemlerimizi kutlar ve başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Koç’un açılış konuşması sonrasında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Baş Danışmanı Cafer Levent Karataş, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de konuşma yaptı.

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından müzik dinletisi gerçekleşti ve daha sonra özel ödellerin yanı sıra KKTC MOK’un bu yıla özel olacak şekilde her federasyonun kendi bünyesinde belirlediği yılın başarılı sporcusu, antrenörü ve hakemlerinin ödüllendirilmesine geçildi. Gecede ilk olarak özel ödüller verildi. Ahmet Sami Topcan ve Güner Burgul adına iki sporcuya özel ödül verilirken Spor Yazarı Yücel Hatay’a Olimpizm Ödülü ve Merhum Dağcı Birkan Uzun adına da Onur Ödülü takdim edildi. Özel ödüllerin ardından ilk olarak hakemler daha sonra da antrenörlere ödülleri verildi. Son olarak ise yılın sporcularının ödüllendirilmesine geçildi. Sporculara Olimpizm plaketleri her sporcunun ilgili federasyon başkanı ve temsilcisi tarafından takdim edilirken Cumhuriyet Altını ödülleri de geceye katılan yetikliler tarafından verildi. Gecede ayrıca organizaysona katkı koyanlara da teşekkür plaketleri sunuldu.

Ödüllerin sahiplerini bulmasının ardından ödül alanlar ve geceye katılan yetkililer toplu anı fotoğrafı çektirdi ve tören kokteyl ile son buldu.

Gecede ödül alanlar lisetesi şu şekilde;

Ahmet Sami Topcan Özel Ödülü: Şengül Karataç (Fitnes)

Güner Burgul Özel Ödülü: Buse Savaşkan (Atletizm)

Olimpizm Ödülü: Yüzel Hatay (Spor Yazarı)

Onur Ödülü: Birkan Uzun (Merhum Dağcı)

Atıcılık Federasyonu: Salih Oday (Sporcu), Ekrem Günbay (Hakem)

Atletizm Federasyonu: Taygun A.Özcihan (Sporcu), Mehmet Baykent (Antrenör), Gülsev Ekmekçi (Hakem)

Badminton Federasyonu: Nehir M.Deniz (Sporcu), Cafer Yöncü (Antrenör), Figen Y. Lesinger (Hakem)

Cimnastik Federasyonu: Nida Toko (Sporcu), Mustafa Erbulut (Antrenör), Ayten Kasap Topal (Hakem)

Engelliler Spor Federasyonu: Murat Ekşi (Sporcu), Hasan Serbülent (Antrenör), İzlem Benan (Hakem)

Eskrim Federasyonu: Cemal Ege Lort (Sporcu), Ömer Aydın (Antrenör), Tülay Kuruçolak (Hakem)

Futbol Federasyonu: Remzi Betmezoğlu (Sporcu), Ali Oraloğlu (Teknik Direktör), Mehmet Sezener (Hakem)

Futbol Tenisi Federasyonu: Ayşe Mullacuma (Sporcu), Makbule Nurtunç (Antrenör), Katriye Kontosoğlu (Hakem)

Güreş Federasyonu: Malik Homak (Sporcu), Yavuz Çiftçi (Antrenör), Oruç Ertürk (Hakem)

Halter ve Vücut Glş. Fed.: Emre Özkaram (Sporcu), Neval Ç.Akgürgen (Antrenör), Hasan Bölükbaşı (Hakem)

Hentbol Federasyonu: Rabia B.Çamlı (Sporcu), Tarkan Kayaş (Antrenör), Halim Mert Güdenoğlu (Hakem)

Herkes İçin Spor Federasyonu: Yenal Senin (Sporcu), Remzi Öztenekecioğlu (Antrenör), Niyazi Akartürk (Hakem)

Kempo Savunma Sporları Federasyonu: Büşra Turan (Sporcu), Umar Abdulaziz (Antrenör), Vedat Yayar (Hakem)

Masa Tenisi Federasyonu: Özüm Özel (Sporcu), Hasan Bekiroğulları (Antrenör), Özkan Bardak (Hakem)

Okçuluk Federasyonu: Gülay Araz (Sporcu), Ayşen Tez (Antrenör), Derviş Çapkıner (Hakem)

Su Sporları Federasyonu: Doğukan Ulaç (Sporcu), Emine Mehmetalioğulları (Antrenör), Nagihan Zekai (Hakem)

Tenis Federasyonu: Aren Baybars (Sporcu), Mustafa Ülker (Antrenör), Hüseyin Güzoğlu (Hakem)

Triatlon Federasyonu: Enis Alçıcı (Sporcu)

Voleybol Federasyonu: Kemal Şah (Sporcu), Kemal Derebey (Antrenör), Sedat Kılıç (Hakem)

Yelken Motor ve Kürek Federasyonu: Eda Şevket (Sporcu), Mustafa Güçver (Antrenör), Levent Ilgın (Hakem)