Potada lig heyecanı 9 Aralık’ta başlıyor

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve bu yıl 2 devreli olarak oynatılacak olan Büyük Erkekler Süper Lig’de heyecan 9 Aralık’ta başlıyor. Federasyon Lokali’nde dün akşam kulüp temsilcilerinin de katılımı ile yapılan kura çekimi ile fikstür belirlendi. Buna göre sezonun açılış maçında son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi ile Çetinkaya RA-25 Spor Salonu’nda mücadele edecek. Mücadele 9 Aralık’ta oynanacak.
Süper Lig’de yer alan 7 kulübün 5’inin temsilcisinin yer aldığı kura çekiminde Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü tüm ekiplere başarı dilerken, çekişmeli, heyecanlı ve fair-play çerçevesinde bir sezon olması temennisinde bulundu.
Çekilen kura sonucunda ilk devre fikstürü şu şekilde oluştu:
1.HAFTA
YDÜ-Çetinkaya
Koopspor-LAÜ
Soyerspor-GAÜ
2.HAFTA
DAÜ-GAÜ
Çetinkaya-Soyerspor
LAÜ-YDÜ
3.HAFTA
Koopspor-DAÜ
GAÜ-Çetinkaya
Soyerspor-LAÜ
4.HAFTA
Koopspor-YDÜ
LAÜ-GAÜ
DAÜ-Çetinkaya
5.HAFTA
YDÜ-DAÜ
Çetinkaya-LAÜ
Sohyerspor-Koopspor
6.HAFTA
YDÜ-Soyerspor
Koopspor-GAÜ
DAÜ-LAÜ
7.HAFTA
Çetinkaya-Koopspor
GAÜ-YDÜ
Soyerspor-DAÜ