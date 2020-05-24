Premier Lig için geri sayım başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligler yavaş yavaş geri dönüş hazırlığı yapıyor.

Bundesliga zaten başlamış durumda, İspanyol Hükümeti,salgının yayılış hızında dramatik bir değişim gözlenmezse, LaLiga'nın 8 Haziran'da başlayabileceğini açıkladı...

Premier Lig yönetimi de, geri dönüş için artık son hazırlıklarını yapıyor. Premier Lig'in baş yöneticisi Richard Masters,son testlerde sadece 2 pozitif vaka çıkmasının kendilerini daha da cesaretlendirdiğini söyledi.

Böyle devam etmeleri halinde, ligin yeniden başlamaması için hiçbir neden olmadığını vurgulayan Masters; "Haziran ayında Premier Lig'in geri döneceği konusunda kendimizden olabildiğince eminiz. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Böyle devam edersek kısa süre sonra futbolcuları sahada görürüz" dedi.