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Premier Lig için geri sayım başladı

Premier Lig için geri sayım başladı
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Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligler yavaş yavaş geri dönüş hazırlığı yapıyor.

Bundesliga zaten başlamış durumda, İspanyol Hükümeti,salgının yayılış hızında dramatik bir değişim gözlenmezse, LaLiga'nın 8 Haziran'da başlayabileceğini açıkladı... 

Premier Lig yönetimi de, geri dönüş için artık son hazırlıklarını yapıyor. Premier Lig'in baş yöneticisi Richard Masters,son testlerde sadece 2 pozitif vaka çıkmasının kendilerini daha da cesaretlendirdiğini söyledi.

Böyle devam etmeleri halinde, ligin yeniden başlamaması için hiçbir neden olmadığını vurgulayan Masters; "Haziran ayında Premier Lig'in geri döneceği konusunda kendimizden olabildiğince eminiz. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Böyle devam edersek kısa süre sonra futbolcuları sahada görürüz" dedi.

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