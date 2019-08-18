Raif Özgüren anısına oynadılar

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 2019-20 sezonunu anlamlı bir anı turnuvası ile açtı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında aramızdan ayrılan spor yazarı Raif Özgüren adına gerçekleştirilen Minikler Ferdi Turnuvası federasyon salonunda oynandı.

Turnuva öncesinde Özgüren anısına durulan saygı duruşu ve federasyon başkanı Mustafa Bekiroğulları ile Özgüren’in oğlu Mert Özgüren’in yaptıkları kısa birer konuşmanın ardından maçlara geçildi.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Raif Özgüren’in eşi Betül Özgüren, kızı Meral Özgüren, oğlu Mert Özgüren, bacanağı Akın Aktunç ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı Şükrü Buğrahan takdim etti.

Ödül töreni sonrası federasyon başkanı Mustafa Bekiroğulları, aileye teşekkür belgelerini takdim etti.

Minik raketlerin oldukça çekişmeli karşılaşmalar ve oldukça renkli anlar yaşattığı turnuvanın sonunda şampiyonlar ve kürsü şu şekilde oluştu;

10 Yaş Altı Erkekler

1.Ata Cihan (Anka Spor Derneği)

2.Atlas Cihan (Anka Spor Derneği)

3.Cem Özdemir (Yakın Doğu Üniversitesi)

3.Bertuğ İlgililer (Yakın Doğu Üniversitesi)

10 Yaş Üstü Kızlar

1.Alev Yayman (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.Nihal Zorlu (Karşıyaka) 3.Asya Akal (Karşıyaka)

3.Saadet Akbulut (Karşıyaka)

10 Yaş Üstü Erkekler

1.Arda Alat (Karşıyaka)

2.Adal Aksoy (Karşıyaka)

3.Ali İleri (Girne Amerikan Üniversitesi)