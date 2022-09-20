Renkli kuşan sınavında başarılı olanlar açıklandı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tyarafından organize edilen 124. Taekwondo Renkli Kuşak sınavları Pazar günü yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan kuşak sınavında başarılı olanlar yeni kemerlerini
Perşembe akşamı saat 17.00 da yapılacak olan törenle alacaklar.
8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar
Cemaliye Yamak-Dua Rizvan Zaman-MateoCihidumaraAnekewe- Cem Aker-Daniel Hürdğlu-KurraBah
7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar
Wen Li Zhang-Efe Tosun-Tibet Ulukut
6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar
5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar
Münür Püsküllü-Mustafa Yalçın-Rojin Özer
4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar
Zehra Naz Ağan-Deniz Sevinç-Atlas Ersoy-Emrullah Baştaş -TimurÖzfaik-Gülşah Erfinike-Enise Püsküllü
3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar
Defne Karam-FethÖzfaik-Bingül Özfaik-Barış Erfinike-İzzet Tok-Bora Kürşat
2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar
Süheyle Bölükbaşı-SpellaneGankama-Defne Otçu