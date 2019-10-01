Şampiyonlar Liginde ilk mağlubiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, konuk ettiği Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu. Devler Ligi'ne Club Brugge deplasmanında aldığı beraberlik ile başlayan sarı kırmızılar, sahasında oynadığı ikinci maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde evinde 3-0'lık Real Madrid galibiyeti ile başlayan Paris St Germain ise ikide iki yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı derbi maçına göre iki değişiklikle sahaya çıktı. PSG maçı öncesi sakatlanan Mario Lemina'nın yerine, Fenerbahçe derbisinde tribüne gönderdiği Jean Michael Seri'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Derbiye ilk 11'de başlayan Sofiane Feghouli ise zorlu PSG maçında yedekler arasında yer aldı. Cezayirli yıldız, 62. dakikada Belhanda'nın yerine oyuna girdi.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, PSG karşısında takımlarına büyük destek verdi. Stadı tamamen dolduran sarı-kırmızılılar, müsabakadan saatler önce tezahüratlar yaparak maçın havasına girdi.

Türk Telekom'daki maçta ilk ciddi pozisyon 11. dakikada konuk ekipten geldi. Sağdan ceza sahasına giren Meunier'in yerden ortasında, Di Maria'nın vurduğu topu Muslera kornere çeldi. 18. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası önünde Babel'le paslaşan Seri'nin şutunda top az farkla yandan auta gitti. 26. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta Mariano kafasıyla topu kalecisine vermek istedi. Muslera'dan önce araya giren Bernat'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

PSG, 52. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. PSG'nin Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Icardi, yeni takımındaki ilk golünü Galatasaray'a karşı attı. Gol sonrası rakip kalede pozisyonlar bulan sarı kırmızılılar, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince sahasında Fransız ekibine 1-0 mağlup oldu.

İkide iki yapan Paris Saint-Germain bu sonuçla puanını 6'ya çıkartırken, Galatasaray 1 puanda kaldı.