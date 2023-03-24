Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler U20 Ligi Final Serisinde ikinci maç bu akşam oynandı. İlk maçı deplasmanda kazanarak seride 1-0 öne geçen GAÜ, konuk ettiği YDÜ’ye 56-35’lik skor ile yenildi ve şampiyon olma fırsatını kullanamadı. YDÜ ise kendi evinde kaybettiği maçın rövanşını alarak seriyi 1-1’e getirdi ve son maçı kendi sahasına taşıdı.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodu dengeli bir oyuna sahne oldu, üstünlüğün devamlı el değiştiği periyodu 2 sayı farkla GAÜ önde tamamladı. İkinci periyotta oyunda YDÜ üstünlüğü vardı, Doruk Önet ve Refet Karamustafaoğlu’nun etkili performansları ile farkı açan YDÜ soyunma odasına 33-23 üstün girdi. İyi oyununu üçüncü periyotta da sürdüren ve savunmada az hata yapan YDÜ, son çeyrek öncesinde 16 sayılık farka ulaştı. Dördüncü periyotta farkın kapanmasına müsaade etmeyen YDÜ, son bölümlere farkı koruyarak girdi ve mücadeleden 56-35’lik skor ile galip ayrıldı.

Nefes kesecek son maç 5 Nisan’da



YDÜ’de Refet Karamustafaoğlu 12 sayı 18 ribaunt ile maçın en iyi performansına imza atarken, Enes İmralı 11, Gökhun Gazioğlu da 10 sayı ile maçı tamamladılar. Özer Esenyel ve Doruk Önet de 9’ar sayı ve 9’ar ribaunt ile galibiyette pay sahibi oldular.GAÜ’de ilk maçın yıldızları İlhan Köstem ve Aykut Fidansoy’un hücumda etkisiz kalması dikkat çekerken, Ardacan Özdemir 10 sayı 11 ribaunt ile maçı tamamladı.Şampiyonun belirleneceği serinin son maçı 5 Nisan Çarşamba günü YDÜ RA-25 Spor Salonu’na oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak maçın kazananı Erkekler U20 Ligi şampiyonu olacak.