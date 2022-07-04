Sertoğlu'ndan hakemlerin maçlara çıkmama kararı ile ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, devletin ödemesi gereken hakem paralarını ödemediği için hakemlerin maçlara çıkmama kararını değerlendirdi. Sertoğlu, hükümet edenlere yönelik sert eleştirilerde bulunurken, söz konusu durumu "malumun ilanı" olarak yorumladı. Devletin spora ve sporcuyu zerre düşünmediğini belirten Sertoğlu, bugünden sonra bu kavganın daha da büyüyeceğini belirtti. Sertoğlu özellikle devam eden BTM 2.Lig'deki köy takımlarının emeklerine yazık edildiğini kaydetti.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Spor kamuoyuna;

20 yılı aşkın bir süredir futbolun içerisinde başkanlık yapıyorum. Bunun 12 yılı ülkenin en büyük sivil toplum örgütü olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda, 9 yılı da ülkenin en köklü spor kulüplerinden Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nde. Bu süreç içerisinde futbol özelinde zor günler mutlaka olmuştur, maddi sıkıntılar illa ki yaşanmıştır ancak ben bu geçmiş 20 yılda futbol camiasıyla bu kadar dalga geçildiğini, futbol ailesinin bu kadar küçümsendiğini ve bu kadar umursanmadığını ne gördüm, ne de yaşadım.

Bugün Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemcileri Derneği’nin açıklaması herkesin bilgisindedir. Hakemlerin aldığı “maçlara çıkmama” kararı malumun ilanıdır. 2022 yılına girdiğimiz ilk günden beridir sürekli her platformda bu günlerin yakın olduğunu söyledim. Devletin protokolle imza koyduğu bu ücretleri geciktirdikçe geciktirmesi, bizleri sürekli oyalaması ve bu paraları bir türlü ödememesi artık bardağı taşırmıştır. Ben Futbol Federasyonu Başkanı olarak sizin vurdumduymaz tavırlarınızdan dolayı hakemlerimize “durun, bekleyin” demeye utanıyorum. Ben utanıyorum çünkü birçoğu genç olan hakemlerimizin ceplerinden benzin koyup, ceplerinden harçlık koyup maçlara gittiğini ve bu ülkede futbol oynanması için ne kadar özveri gösterdiğini biliyorum. Bu bardağın taşacağını aylardır tüm yetkililere söylememize rağmen kulaklarını tıkadılar ve bugün 42 köyün oynadığı BTM 2.Lig maçları durdu. BTM liglerinde 70’in üzerinde köyümü vardır. Bu köylerin sosyalleşmesini, festival tadında futbol heyecanlarını bile çok gördünüz. Yazık bu insanların emeklerine, yazık bu insanların uğraşlarına. BTM maçları tıklım tıklım tribünler önünde oynanıyor. Birçok olumsuzluklara rağmen bu takımlar sahaya çıkıyor, mücadele veriyor. Seçim zamanı geldiğinde bu insanların köylerine nasıl gideceksiniz, nasıl yüzlerine bakacaksınız? BTM’nin ardından 2022-2023 sezonunun başlayacağı da muammadır. Biz bu çocuklara “siz maça çıkın halledeceğiz” demekten usandık ancak siz bizimle dalga geçmekten, bizi oyalamaktan usanmadınız. Ancak bu ihanetiniz cezasız kalmayacak, bu düzeni başınıza yıkacağız.

Hakemler BTM 1.Lig’i bitirdi bir kuruş para almadı, BTM 2.Lig’in ilk devresi tamamlandı bir kuruş para almadı, okul sporları bitti hatta tüm okullar mezuniyet törenlerini bile yaptı ancak hakemler okul sporlarında yönettiği maçların parasını halen alamadı. Hadi biz umurunuzda değiliz, bu çocukların yüzüne bakarken de mi utanmıyorsunuz, bu çocukların emeklerinin karşılığını vermediğiniz için hiç mi vicdanınız sızlamıyor.

Şunu bilin ki bu günden sonra bu kavga daha da büyüyecek. Kulübüyle, hakemiyle, antrenörüyle, futbolcusuyla dev bir camia olan futbol camiasının nefesini ensenizde bu dakikadan sonra daha yakından hissedeceksiniz. Seçim zamanlarında futbol kulüplerinde topladığınız bu köy insanını sizlerin karşısında dimdik göreceksiniz.

Bu ülkede bugün futbol durduysa bilin ki bunun sebebi sizin spora zerre önem vermemenizdir. Bu ülkede bugün futbol durduysa bilin ki sizin spora, gençliğe harcamanız gereken ücretleri danışmanları ve yandaşlarınıza harcadığınız içindir.

Ama artık bu tavırlarınız kabak tadı vermeye başladı. Bu bilinsin ki bugünden itibaren spora ayrılması gereken tek bir kuruşu bile sizin keyfi harcamalarla har vurup harman savurmanıza müsaade etmeyeceğiz. Spor fonundaki para da tüm federasyonlara, kulüplere, spor yapan gençliğe ve futbola aktarılacak. Bunu ben söylemiyorum, yasalar söylüyor. Beden Eğitimi ve Spor Yasası kapsamında spor fonundan elde edilecek gelirlerin harcanacağı kalemler açıkça belirtilmiştir. Bu güne kadar ses etmedik ancak artık yeter.

Fondan elde edilecek gelirler spor federasyonlarına, spor kulüplerinin tesislerine, spor tesislerinin bakım onarımları ve tamirlerine harcanmalıdır. Ayrıca yine federasyon ve kulüplerin makine ve teçhizat alımlarına, düzenlenecek organizasyonların finansmanlarına, tesislerin yenilenmesine, altyapıların geliştirilmesine ve bunun gibi birçok maddeye spor fonundan paranın aktarılması zorunludur.

Ülkemizde federasyonlar zor günler geçiriyor. Neden, çünkü spor yaptırmak için deveye hendek atlatıyor. Bu süreçte de devletten hiçbir destek görmüyor. Kendi çabalarıyla bir yerlere gelmeye ve gençlere spor yaptırmaya çalışıyor. Tesisler dökülüyor. Futbol özelinde konuşacak olursak 1974 öncesi Rum’dan kalma statlarda çivi bile çakmadan oynamaya devam ediyoruz. Devlet statlara hiçbir bakım yapmıyor, keyfi istihdamlar yapıyor ancak tesislerin bakım ve onarımı konusunda organize olamıyor. Ülkedeki 200 kulüp Kıbrıs Türk gençliğine spor yaptırmak için kapı kapı dolaşıyor ancak yanlarında olması gereken devlet yanlarında yok.

Bugünden itibaren bu düzen bitecektir. Bu ülkeye, bu ülke gençliğine ettiğiniz ihanete artık sessiz kalmayacağız; ya spora ve ülke gençliğine hak ettiği değeri vereceksiniz, ya da o koltuklardan kalkacaksınız."