Sezon açıldı...İşte ilk maçın sonucu

Futbolda yeni sezon açıldı.

Süper Ligde sezonun açılış maçında Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumunda Doğan Türk Birliği ile ligin yeni ekibi Göçmenköy karşı karşıya geldi.

Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği karşılaşmada sezonun ilk golü, 7.dakikada Babakan’dan geldi.

Girne ekibinin maçtaki 2.golünü ise 19.dakikada Weston kaydetti.

İlk yarı 2-0 lık skorla sona ererken Doğan, ikinci yarıda da bulduğu 2 golle maçı 4-0 kazandı.