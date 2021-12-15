Son zarlar Accapulco’da atıldı

Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği 2020-2021 KKTC Tavla Turu’nun 9. ve son ayağı Girne’de yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği tarafından düzenlenen ve 9 turdan oluşan 2020-2021 KKTC Tavla Turunun 9. ve son ayağı olan 3. Acapulco Açık Modern Tavla Turnuvası 11-12 Aralık 2021 tarihlerinde 4 değişik bölgeden (Lefkoşa, Gazimağusa Girne ve Türkiye) toplam 24 oyuncu katılımı ile yapıldı.

Oyuncular 2 gün boyunca turnuva şampiyonluğunu elde edebilmek için Acapulco Hotel’de yaklaşık 20 saat mücadele ettiler.

Göze batan sporcular

3. Acapulco Açık Modern Tavla Turnuvası sonunda göze batan oyuncular Ana Aktivite Şampiyonluğu yanında bu başarısını Danışman Çiftler Şampiyonluğu ile taçlandıran Mehmet Çakıcı, Son Şans Şampiyonluğunu Danışman Çiftler İkinciliği ile taçlandıran Sezai Bayraktar , SüperJackpot şampiyonluğunu Mini Turnuva şampiyonluğu ile taçlandıran Nuray Sevimli, Son Şans ikinciliğini 1-Puan ikinciliği ile taçlandıran Tolga Başman ve 1-Puan şampiyonluğunu SüperJackpot ikinciliği ile taçlandıran Mevlit M. Avcıoğlu oldular.

Ünlütürk “Herkese teşekkürler”

Elit Tavla Derneği başkanı Niyazi Ünlütürk yaptığı açıklamada “Acapulco Hotel destekleri ile gerçekleştirilen 3. Acapulco Açık Modern Tavla turnuvasında başta Özer Özbilen Bey olmak üzere otel yönetimi ve ekibine turnuvamıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür eder ve aynı zamanda turnuvamıza gösterdikleri ilgiden dolayı da turnuvamızda yer alan tüm tavlasever oyuncularımıza teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

Ana Aktivite

1- Mehmet Çakıcı

2- Andaç Sevimli

3- Ozan AKgül

4- İsmail Güçlü

Son Şans

1- Sezai Bayraktar

2- Tolga Başman

Danışman çiftler

1- Mehmet Çakıcı-Hasan Kutay

2- Salih Kayalı-Sezai Bayraktar

SüperJackpot Kategorisi

1- Nuray Sevimli

2- Mevlit M. Avcıoğlu

1-Puan Kategorisi

1- Mevlit M. Avcıoğlu

2- Tolga Başman

Sidepool (Ekstra Kazanç) kategorisinde ise Mehmet Çakıcı ile Andaç Sevimli bu ödülü almaya hak kazandılar.

5 sayıdan oluşan Mini Turnuvada ise G.Mağusa bölgesinden Nuray SEVİMLİ şampiyon olmuştur.