Spor yazarları eğitim için bir araya geliyor

KTSYD tarafından her yıl düzenlenen eğitim seminerinin bu yılki konukları D-SMART Spor Müdürü Aykut Aydın, Türkiye Basketbol Federasyonu Medya ve İletişim Direktörü Barış Kuyucu ile Trabzonspor, Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörlük görevlerini üstlenmiş bir isim olan Ersun Yanal olacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından her yıl düzenlenen “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” bu yıl 13-15 Ocak 2023 tarihleri arası Bafra, Limak Deluxe Hotel’de gerçekleştiriliyor. Seminerde spor yazarları bilgilerini yenileme fırsatı yakalayacak. Üç oturum şeklinde sürecek eğitim semineri, 14 Ocak Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak açılış ile başlayacak.

Aykut Aydın: Hazırlıktan sunuma canlı yayın

KTSYD Yönetim Kurulu üyesi Serkan Soyalan’ın oturum başkanlığı yapacağı ilk oturum saat 10.15’te başlayacak. “Hazırlıktan Sunuma Canlı Yayın” konu başlığı D-SMART Spor Müdürü Aykut Aydın tarafından üyelere aktarılacak.

Barış Kuyucu: Yorumculuk ve hassasiyetleri

Seminerin ikinci konusu ise “Yorumculuk ve Hassasiyetleri” olarak ele alınacak. KTSYD Asbaşkanı Necati Özsoy’un başkanlığı yapacağı oturum saat 11.45’te başlayacak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Medya ve İletişim Direktörü Barış Kuyucu üyeleri konu hakkında bilgilendirecek.

Ersun Yanal: Teknik adamlıkta zirveye giden yok

Öğle arasının ardından seminerin son oturumuna geçilecek. KTSYD Yönetim Kurulu üyesi Hamit Sakallı’nın oturum başkanlığı yapacağı oturumun konuğu daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi önemli Türk kulüplerinin yanı sıra Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörlük görevini üstlenen Ersun Yanal, “Teknik Adamlıkta Zirveye Giden Yol” konu başlığı ile üyelerle birlikte olacak.