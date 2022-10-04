"Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü" kapsamında “Sportif Yetenek Taraması Projesi” başlangıç toplantısı bu sabah yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve TC Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yetkililer de hazır bulundu.

-Davutoğlu

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu burada yaptığı konuşmasına, konuk spor koordinatörleri, eğitim koordinatörleri ve yetenek tarama ekibine KKTC'de bulunmaları ve verdikleri destek için teşekkür ederek başladı.

Perşembe günü Atatürk Spor Salonunda 10 yaş kategorisinde çocukların taramalarıyla başlanacağını ve taramaların daha sonra KKTC'nin geneline yayılacağını kaydeden Davutoğlu, 10-15 yaş grubun 5 yıl boyunca okul ve kulüp bazında elde edeceği başarıların takip edilip, kaydedileceğinin altını çizdi.

Yetenekli çocukların öğretmenlere verilecek programlar dahilinde çalışıp elde edilecek sonuçların değerlendirileceğini de belirten Davutoğlu, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sağladığı materyaller ve beden eğitimi öğretmenlerine yönelik eğitimlerden dolayı saygı sunduğunu ifade etti.

-Konuksever

TC MEB Sporcu Yetiştirme Dairesi Müdürü Fatih Konuksever de konuşmasında, "Sportif Yetenek Tarama Projesi"nin 2018 yılından beri Türkiye'de uygulandığını belirterek, yapılan her başlangıcın heyecanlı, zahmetli ve belirsizliklerle dolu olacağını, bu nedenle Türkiye'de biriktirilen deneyim ve çözümleri de beraberlerinde getirdiklerini söyledi.

Her iki ülkenin ortak menfaatlerini koruma yolunda sporun da önemli bir faaliyet alanı olduğuna dikkat çeken Konuksever, kardeşlik ve dayanışmanın sembolü olan sporun toplumun geniş alanlarına yayılmasını, sevilmesini, yetenekli gençlerin keşfedilerek profesyonel sporcular haline getirilmesini istediklerini kaydetti.

"Ölçmediğinizi yönetemezsiniz" mottosuyla hareket ettiklerini ve spor yoluyla değişimi hedeflediklerini dile getiren Konuksever, yöneticilerin gayretlerinin, öğrenci ve öğretmenlerin çabasıyla birleştiği zaman belirlenen hedeflere daha kolay ulaşılacağı yönünde inancını da dile getirdi.

-Tekçam

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koordinatörü Mithat Tekçam da Türkiye ile KKTC arasında 1 Haziran 2022'de imzalanan gençlik ve spor alanında işbirliği protokolüne atıfta bulundu. Tekçam, geçen zaman içerisinde 11 spor tesisinin yapımına başlandığını, 2 bin gencin Türkiye'deki kamplara katıldığını, hentbol ve voleybolda iki önemli uluslararası organizasyonun KKTC'de yapıldığını hatırlattı.

Bu hafta içerisinde "Sportif Yetenek Taraması" ve Gençlik Dairesi Eğitim Tanışma Programı’nın da yapılarak mevcut başarımlara yenilerinin ekleneceğini dile getiren Tekçam, 2018'de Türkiye'de başlayan projenin bugün başarıyla devam ettiğini ve 4. sınıftan itibaren başlayacak taramaların yakın gelecekte ülke sporunun gelişimine katkı sağlayacağının altını çizdi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC insanının çok iyi genleri ve dünyaya sporcu yetiştirecek kapasite ve yeteneğe sahip olmasına rağmen, yılların alışkanlığından da kaynaklı bir şekilde profesyonelliğe giden yolda çeşitli sıkıntıları bulunduğunu anlattı.

Yiğitcan Hekimoğlu, Melis Orbay, Meliz Redif, Eliz Maloney, Dr. Ayten Berkalp vb. daha nice sporcunun KKTC'den yetiştiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bunun yanında hayat şartları, altyapı ve konjonktürel yapıdan dolayı lise veya lise sonrası sporu bırakan birçok sporcunun da var olduğunu aktardı.

KKTC'li sporcuların 80 milyondan fazla nüfusu olan Türkiye'de bazı branşlarda finaller oynamasının bu yeteneği ortaya koyduğunu da vurgulayan Çavuşoğlu, elde edilen tüm başarıların Türk dünyasının başarısı olduğunu ve bundan gurur duyduklarını belirtti.

İlerleyen yıllarda meslek liseleri içinde açılacak bölümlerle, sonrasında da "Spor Meslek Lisesi" formatına geçişle hedeflere yürünebileceğini anlatan Çavuşoğlu, elit sporcu olabilecek genç ve çocuk verilerinin bu anlamda çok önemli olacağını, bu konuda eğitmen ve spor öğretmenlerine büyük görevler düştüğünü ve işi en baştan sıkı tutmak gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, pandemi sonrasında KKTC'de atletizmde rekorlar üzerine rekorlar kırıldığını da anlatarak, KKTC'nin büyümesi ve gelişmesinin bir yolunun da spor yoluyla yapılacağını söyledi. Çavuşoğlu, bu vesileyle pandemi döneminde her türlü özveriyle görev yapan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Müdürü Fatih Konuksever tarafından Bakan Çavuşoğlu'na hediye takdimi ve sonrasında toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Verilen aranın ardından sporcu eğitmenlerine yönelik eğitim programına devam edildi.

-Proje hakkında...

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, sağlıklı ve hareketli yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü geliştirmeyi; sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek, onları sporla tanıştırmayı; spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek, spor branşlarına yönlendirmeyi ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı her yıl Türkiye'de, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda bulunan 3. sınıf öğrencilerine eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılında uygulanan test ve ölçümlerle başlıyor.

Öğrencilerin test ve ölçüm parametreleri Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bilim kurulunun belirlemiş olduğu formüllerle değerlendirilerek, spora olan yatkınlıkları belirleniyor. Test ve ölçümlere katılan öğrencilerin belli bir bölümü Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı’na davet ediliyor.

Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı, belirlenen spor salonlarında, gruplar halinde yaklaşık 1 yıl boyunca devam ediyor. Bu sürede öğrencilere geniş ve kapsamlı bir spor eğitimi veriliyor. Eğitimler tamamlandıktan sonra öğrencilere, tüm olimpik branşların dikkate alındığı ve öğrencinin en yatkın olduğu branşlardan daha az yatkın olduğu branşa doğru sıralama yapılan spor karnesi ilan ediliyor. Yaklaşık 2-4 yıl süren branş eğitimleri bağlı bulunulan il özelinde spor kulüpleri bünyesinde devam ediyor. Öğrenciler bu süre zarfı içerisinde yatkın oldukları branşlarda özelleşip performansa dayalı müsabakalara ve yarışmalara katılıyor. Bu aşamada öne çıkan ve başarılı olan öğrenciler milli takımlara ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine tavsiye ediliyor, yeterli görülmeleri halinde spor hayatlarına bu seviyede devam etmeleri sağlanıyor.

–KKTC’de Projenin Eğitimleri ve Uygulamaları Başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden KKTC’ye gelecek heyet 4-8 Ekim tarihleri arasında KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Beden Eğitimi öğretmenlerine projeyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler vererek çalışmaları başlatacak.