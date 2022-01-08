Sporun vizyonu Bafra’da irdelendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Sporun Vizyonu Eğitim Semineri 8 Ocak 2022 Cumartesi günü Bafra bölgesinde bulunan Concorde Luxury Resort’ta gerçekleştirildi.

Seminer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Moderatörlüğünü KTSYD Genel Sekreteri Necati Özsoy’un yaptığı seminer, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Gürkan: “40’ıncı yıla özel çalışmalarımız var”

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan yaptığı açılış konuşmasında, ülkemizi ve tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkisi altına alan Covid-19’a rağmen 1 yıllık aranın ardından semineri gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirdi.

Pandemi döneminin sporu da olumsuz etkilendiğini söyleyen Gürkan, “Yeniden özlediğimiz spora döndük. 1 yılın ardından yeniden bir aradayız. Vakalarından dolayı tedirginlik de yaşadık ancak gerekli tedbirleri alarak seminerimizi gerçekleştiriyor olmamız bizi mutlu etti” dedi.

Gürkan konuşmasının devamında “Türkiye Spor Yazarları Derneği ile yakın ilişkilerimiz devam ediyor. Onların bilgi birikimlerinden faydalanıp görevimize devam edeceğiz. Derneğimiz 40’ıncı yıla merdiven dayadı. 40’ıncı yılımızda kalıcı bir şeyler yapmak için çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah seminerimiz önümüzdeki yıl daha sağlıklı bir ortamda olacak. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tatar: KTSYD, KKTC için büyük önem taşır

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da seminere katılarak açıklamalarda bulundu. KTSYD üyeleri ve Türkiye’den gelen konuklarla biraraya gelen Tatar, seminerin son oturuma katılım gösterdi.

Oturum öncesinde bir konuşma yapan Tatar; “Hem spordan hem de meslekten gelmiş olmamdan dolayı burada olmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Spor yazarlarının ülkemiz adına olmazsa olmazsa olmazdır. KKTC’nin dünyada var olabilmesi için spor en önemli birimdir.

KTSYD’nin, ülkemiz için büyük yeri var. Genç spor yazarlarına da ülkemizin ihtiyacı var. Emek veren tüm spor yazarlarına teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

“KTSYD’nin her zaman yanındayız”

Seminerin açılışında konuşan Türkiye Spor Yazarları Derneği Oğuz Tongsir, “Bu davet için teşekkür ederim. Birbirinden değerli dostlar, büyüklerimiz var. TSYD-KTSYD hep birlikte hareket etti, öyle de devam edecek. Seminerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Maalesef biz yapamıyoruz. Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Dilerim ki seneye sağlıklı bir seminer yaparız birlikte. Katkı verebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

“Yarın maç anlatacaksam, bugün iki buçuk saat çalışırım”

Günün ilk oturumunu KTSYD Mali İşler Sorumlusu Serkan Soyalan yönetti ve “Spor Spikerliği” konulu oturumda Spor Spikeri Alp Özgen, spor yazarlarıyla buluştu.

“Spor spikerleri en şanslı gruplarız” diyerek sözlerine başlayan Özgen, “Spor heyecandır. Dengeyi tutturduğunuz zaman hiçbir sorun olmaz. Sonuçta yaptığımız iş iletişim. Sorumluluk gerektiriyor. Milyonlara sesleniyorsunuz. Ses çok önemli, radyoda daha da önemli. Sesi iyi kullanabilmek, 90 dakikaya yaymak tecrübeyle olan şeyler. Tok bir sesim olduğu için bunun avantajını kullandım. En hakim olduğum lig Bundesliga’dır. Çocukluğumdan beri. Yarın maç anlatacaksam, bugün 2-2,5 saat çalışırım. Çoğu kesim bu işi basit görüyor ancak çok ciddi bir mesleğimiz var. Ciddi hazırlık gerektirir. Çok çalışmak gerekir” şeklinde konuştu.

Canlı yayın ve üslup konuşuldu

Günün ikinci oturumu, KTSYD Sportif İşler Sorumlusu spor yazarı ve yönetim kurulu üyesi Beyzade Ünalmış’ın sunumuyla gerçekleştirildi.

“Canlı yayın ve üslup” adı altında gerçekleşen oturumda TRT Spikeri-Eğitmen Güven Göktaş ve Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan spor yazarlarını bilgilendirdi.

Güven Göktaş (TRT Spor Spikeri), spor yazarlarına seslendiği oturumda “Biz spikerlerin, “maç anlatımı” hayatımızın bir parçası olması lazım. Eğitim şart. İyi Türkçe, iyi nefes, yetenek ve eğitimin birleşmesiyle ancak o zaman ortaya kaliteli bir anlatım çıkacaktır” dedi.

Göktaş, uzun yıllardır bu mesleği yürüttüğünü, öğrenmenin yaşı olmadığını, sürekli kendisini geliştirme adına çalıştığını söyledi.

Lig Radyo Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan da spor yazarlarına seslenerek önemli bilgiler verdi. Türkiye’de spikerlere gerekli değerin verilmediğini ifade eden Ayan, canlı yayınlarda anlatım konusunda çok önemli noktalara değinerek spor yazarlarına bilgiler verdi.

“Futbola adanmış bir hayat”

Günün son oturumu öğle yemeği sonrasında gerçekleştirildi. Asbaşkan Şükrü Burağan’ın sunduğu “Futbola adanmış bir hayat” konulu oturumun konuğu Türkiye’nin tanınmış teknik direktörlerinden Yılmaz Vural’dı.

Deneyimli teknik adama TSYD Başkanı Oğuz Tongsir de bu oturumda eşlik etti. Vural sözlerine Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne teşekkür ederek başladı. Önemli davet için çok mutlu olduğunu söyleyen Vural, anılarını spor yazarları ile paylaştı.

“İmkan sağlanırsa Kıbrıs’ta çalışmaya açığım”

Bir spor yazarının sorusu üzerine cevap veren Yılmaz Vural, “Kıbrıs’ta imkan olursa gelirim. Kıbrıs’ı çok seviyorum. Burada teknik direktörlük yapmak güzel olurdu” dedi.

30 takımda teknik direktörlük yapan ve 750’den fazla resmi maça çıkan Yılmaz Vural, daha önce yöneticiler vasıtası ile Fenerbahçe’den teklif aldığını da doğruladı.

Türkiye’nin tüm bölgelerinde teknik direktörlük yaptığını söyleyen Vural, Türk teknik direktörlerinin dışa açılması için büyük takımlarda teknik direktörlük yapması gerektiğini, kendisinin almış olduğu eğitim ve tecrübelerine güvendiğini söyledi.

Vural ayrıca Türkiye’de futbolun kötüye gittiğini de ifade ederken, oturum sonunda da tüm spor yazarlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.