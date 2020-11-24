Taekwondo Karate Martialarts kuşak sınavı yapıldı

Taekwondo Karate judo karate Federasyonu tarafından organize edilen martialarts renkli kuşak terfi sınavı yapıldı.

Yapılan sınavda terfi edenler kuşaklarını 26 Kasım 2020 Perşembe akşamı saat 16.30 de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak olan törende alacak.

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Mehmet Güzelmansur, Melis Mina Kızıltaş, Çınar Karasay, FedorFedorov

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar

Ahmet Faruk Solak, Osman Angy Anıldı, Akasya Aylin Uzkara, Pınar Karasay,

Melissa Erarslan, Hande Erşahinoğlu, Çetin Çiftsüren, Şevket Bilgin, Daniel Korshunov,

Sina Irmak

7.Kyu KARATE Sarı Kuşak Kazananlar

Erdem Onur Gider, Tarlan Tlevov, Berk Vladislav Fidan, Timur Leonov,

Konstantin Fedosiuk, ViktoriyaAlpsaran, AleksandraKhomyshina, Derya Celaleddinoğlu, Barış Sofuoğlu, ArtemIvanov, Luca Aquilina, GeorgiyVoronov, SofiaRaskin

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Gizem Gürpınar, Muhammed Mahmood, Cemre Su Karagöz, Ziya Berk Alav, Halil Bildik

6.Kyu KARATE Turuncu Kuşak Kazananlar

Simirna Erk

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

Gözde Oğuz Abu Kıshık, Seden Abu Kıshık

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

RodilAgit Yenice, Durusu Yenice

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

Gülnaz Edalı

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Ömer Faruk Solak, Pars Şahin, FatemehGhaderi, Mervan Bayrakçı, Rabia Tarım,

Buse Çevik, Emirhan Edalı

1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak Kazananlar

Ahmet Solak, Sinan Tüfekçi, ZahraGhaderi, Zeynep Kuday