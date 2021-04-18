Taekwondocular federasyonun kuruluşu için yarıştılar

Taekwondo Judo Karate aikdio Hapkido Kungfu Kurash Wushu federasyonu’nun 44 yılı anısına Zor Haraketler Müsabakaları düzenlendi.

Federasyonun 44. Yıl anısına önümüzdeki hafta da Kırış ve Hyong/Pumse/kata müsabakaları düzenlenecek.

şampiyonasına hazırlanan lisanslı performans sporcuları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi bahçesinde açık havada, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak kendilerini deniyorlar. Performans sporcularını, Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu, Antrenörler Ramadan Gökbilen ve Ceyda Uçaner Sporcuları dört disiplinde (Hyong-Kırış-Müsabaka-Zor haraketler) disiplinlerinde Milli takım aday kadrosu belirlemek için hazırlıyorlar.

Önceki akşam (CUMA) yapılan müsabakalarda sikletlerinde birinci olan Sporcular

BAYANLAR

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

2.Kategori: 1.Şerife Patlar

3.Kategori: 1.Açelya Ergin

4.Kategori: 1.Zeynep Keskin

5.Kategori: 1.Hande Erşahinoğlu

6.Kategori: 1.Gizem Gürpınar

7.Kategori: 1.Duru Su Yenice

ERKEKLER

1.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk

2.Kategori: 1.Kerim Karpuz

3.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak

4.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin

5.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy

6.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen

7.Kategori: 1.Agit Yenice

8.Kategori: 1.Denktaş Karamahmutoğlu

9.Kategori: 1.Özkay Ramiz

10.Kategori: 1.Efe Güleç

11.Kategori: 1.Ahmet Faruk Kocabaş

12.Kategori: 1.Erol Eren Külahçıoğlu