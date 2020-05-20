Taekwondo’da “Gençlik Kupası” sonuçları açıklandı

Koronavirüs salgını nedeniyle Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından online olarak düzenen üçüncü yarışma tamamlandı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Özel Teknikler Taekwondo Karate Budo Gençlik Kupası Yarışması sonuçları açıklandı.

Ülkemizi saran Korona Virüz salgını nedeniyle ara verilen spor müsabakaları nedeniyle birçok sporcu gibi Taekwondo sporcuları da antrenmanlarını evlerinde gerçekleştiriyor.

Federasyonun gerçekleştirdiği iki online yarışmanın büyük ilgi görmesi ve çekişme içinde geçmesi nedeniyle sporcular da daha iyi performans sergileyebilmek için çalışmalarını artırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada 23 Nisan yarışmasından sonra üçüncü online yarışmanın 19 Mayıs gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde devam edildi

Bakanlar kurulunun kararı ile Artık atremanlar Temassız ve Seviye kontrollü olarak ihtisas salonlarımızda yapılacaktır

Müsabaktaları Yöneten hakamler ,

Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu

Ceyda Uçaner , Zehra Karip, Ramadan Gökbilen,Elena Pakovama Ana Tüysüz,

BAYANLAR ÖZEL TEKNİK SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

2.Kategori: 1.Ayşe Korgan

3.Kategori: 1.Zeynep Keskin

4.Kategori: 1.Hatice Alyanak

5.Kategori: 1.Nevin Özmanevra

6.Kategori: 1.Nehir Seringöz

ERKEKLER ÖZEL TEKNİK SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Efe Güleç

2.Kategori: 1.Alex Tüysüz

3.Kategori: 1.Tuğra Tığ

4.Kategori: 1.Kerim Karpuz

5.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk

6.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy

7.Kategori: 1.Kemal Köstü